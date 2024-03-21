Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kayseri mitinginde konuştu.

Erdoğan, bankaların emeklilere ödediği promosyon ödemelerine ilişkin de açıklama yaptı. Kamu bankalarının emeklilere ödeyeceği promosyonun 8 ila 12 bin TL arasında olacağının altını çizen Erdoğan, "Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan'ın gündeminde muhalefete eleştiriler de vardı.

DİKKAT ÇEKEN PANKART

Mitingde alana yakın bir noktadaki otelden açılan pankart dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için kullandığı "Son seçimim" açıklamasının ardından Kayseri mitinginde destek pankartı açıldı.

"Bu bir final olamaz, hayaller yarım kalamaz" sözlerinin yer aldığı metinle Erdoğan'ın 2028'de tekrar aday olması için çağrı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Kayseri, 14-28 Mayıs seçimlerinde ahde vefasını bir kez daha gösterdi. Şahsıma verdiğiniz yüzde 68'i bulan destek için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Mayıs seçimlerinde ülkemizde fırsatını bulduğunda ülkeyi karıştırmaya milleti ötekileştirmeye çalışan bir zihniyetin pususa beklediğini gösterdi.

Bugünkü toplantıda karşımda 75 bin kişi var. Yerel yönetim seçimine gidiyoruz. 31 Mart'a kadar 9 günümüz var. Bu 9 günde Kayseri'de ana kademe durmak yok. Kadın kolları durmak yok. Gençler durmak yok. Cumhur İttifakı olarak 31 Mart akşamı bize balkon konuşmamızda gereğini yapmamızı isteyeceksiniz.

"21 YILDA 3 KAT BÜYÜTTÜK"

Her alanda tarihi değiştirecek işler yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Ülke ve milletçe biz çalıştıkça Rabbimiz'de bereketini verdi. 21 yılda 3 kat büyütmeyi başardık. Şimdi amacımız önümüzdeki dönemde ülkemizi 2 kar daha büyüterek dünyanın en güçlü ekonomileri arasında hak ettiği yere çıkartmaktır. Bunu yapacak birikime, dirayete ve azme sahibiz. Hep birlikte biraz daha çok çalışarak sabırlı olmamız gerekiyor.

Hayat dikensiz bir gül bahçesi değildir. Son dönemde milletçe başımıza gelen felaketlerden en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. Şehirlerimizi ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyoruz.

EMEKLİLERE PROMOSYON ÖDEMESİ

Kamu bankaları emeklilere 8-12 bin lira arasında promosyon ödemesi yapacak. Diğer bankaların da katılacağına inanıyorum.

MUHALEFETE TEPKİ

CHP'li yöneticiler tarafından sürekli ayrımcılığa ırkçılığa maruz kalmayı sindiremiyorlar. Belediyelerini yönettikleri şehirleri bekleyen en büyük riskin deprem olmasına rağmen ellerindeki kaynakları bambaşka yerlerde kullanıyorlar.

Muhalefet tarafında değişim arayışları başladı. Böyle giderse 31 Mart'tan sonra muhalefet cenahında yeni bir meydan muharebesi yaşanacağı anlaşılıyor.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ

İzahını hala yapamadılar. Olayı dürüstçe açıklamak yerine çirkinleşerek skandalı örtbas edebileceklerini zannediyorlar.

İSRAİL'E TEPKİ

Netanyahu denilen malum kişiyi Rabbimize havale ediyoruz. Bize düşen bu kardeşlerimize var gücüyle olmak hem de sahip olduğumuz güvenliğin huzurun nimetlerin kıymetlerini bilmektir.

KAYSERİ'YE YATIRIMLAR

171 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Kayseri'ye 2'si devlet olmak üzere 3 yeni üniversite kurduk. Yükseköğretim yurt binaları açtık. 1 stadyum ile 49 adet spor tesisi inşa ettik. İhtiyaç sahiplerine 7 milyar lira tutarında kaynak aktardık. 2407 yataklı 21 hastane dahil 60 sağlık tesisi kazandırdık.

TOKİ vasıtasıyla 19 bin 845 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik.