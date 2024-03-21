Gelecek Partisi adayı Urfa'dan çekildi: AK Partili Beyazgül'ü destekleyecek

Karara ilişkin Gelecek Partisi İl Başkanı Hidayet Baysal şu açıklamayı yaptı: "Gelecek Partisi Şanlıurfa teşkilatı olarak yaptığımız istişareler sonunda Şanlıurfa'da mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Zeynel Abidin Beyazgül'e destek vereceğiz. Genel merkezimizle de konuşarak görüşerek şehrimize kim faydalı ve hizmet verecek diye düşündüğümüzde Zeynel Beyazgül'ü desteklemeye karar verdik. Zeynel başkan diyebiliriz ki biz oyumuzu verdik. Bu şekilde Urfalı vatandaşlarımıza gerekeni yapmalıyız diyebiliriz"

Baysal ayrıca Mardin'de de AK Partiyi destekleyeceklerini söyledi: "Mardin'de de Abdullah Erin'i destekliyoruz" dedi. Baysal destekleri ile ilgili, "Eksikleri olursa, hizmet yapmazsa eleştiririz, oy verdiğimiz için hesap da sorarız" diye konuştu.

BEYAZGÜL: KADROLARIMIZ ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

Gelecek Partisi'nin destek açıklaması yaptığı Beyazgül ise, "AK Partimize ve AK Kadrolara destek çığ gibi büyüyor. Bu akşam Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki ve TBMM Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ tarafından parti rozetleri takdim edilen hemşehrilerimizle daha da güçlendik. Ayrıca Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Hidayet Baysal ve yönetimine, yerel yönetimler seçimlerinde AK Kadrolara verecekleri desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.