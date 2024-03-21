Yakıt tankerinden mazot çalan hırsızlar suçüstü yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suçların önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.

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