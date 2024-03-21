Tekirdağ'da 2 işçi toprak altında kaldı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hızlı tren çalışmalarının yapıldığı sırada toprak altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 15:25, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 15:17
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren çalışmaları kapsamında Ambardere mevkiinde Çerkezköy hattında hızlı tren çalışmasını yürüten işçiler, saat 13.30 surlarında fore kazık çalışması yapıldığı esnada toprak altında kaldı.
Diğer çalışanların müdahalesi yetersiz kalınca olay yerine itfaiye ekipleri, iş makineleri, 112 ekipleri ve çok sayıda polis sevk edildi.
Yaklaşık 5 metrelik çukurdan toprak altında kalan işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.