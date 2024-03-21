Şehit babası 'Marketten hediye çeki kazandınız' denilerek dolandırıldı

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Türkiye'nin CDS'i 3,5 ayın zirvesinde: Yükseliş teknik
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylara 5 tutuklama
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Bakan Koca: 30 büyükşehirde şehir hastanesi yapmayı planladık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Şehit babası 'Marketten hediye çeki kazandınız' denilerek dolandırıldı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde şehit babası İsmail Fındık, "Marketten hediye çeki kazandınız" denilerek 18 bin 700 lira dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 15:40, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 16:05
Yazdır
Şehit babası 'Marketten hediye çeki kazandınız' denilerek dolandırıldı

Suriye'nin Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019'da şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın Kuşçular köyünde yaşayan babası İsmail Fındık'ı 16 Mart'ta telefonla arayan bir kişi, "Marketten 5 bin lira değerinde alışveriş çeki kazandınız" diyerek şehit babasından kimlik bilgilerini istedi.

Baba Fındık, hediye çeki miktarından daha fazla alışveriş yapmak için kredi kartının fotoğraflarını ve bilgilerini bu kişiye gönderdi. Bir süre sonra bankadan aranarak kartından 18 bin 700 lira alışveriş yapıldığı belirtilen Fındık, kartını iptal ettirerek suç duyurusunda bulundu.

İsmail Fındık, AA muhabirine, kendisini arayan kişinin, hediye çekinden yararlanabilmesi için önce kimlik numarasını istediğini, vermek istemeyince, alışveriş yapıp ihtiyaç sahiplerine verebileceğini söyleyince ikna olduğunu anlattı.

Fındık, "Ben de üstüne biraz da ben koyarım köyümüzün fakirlerine dağıtırım diye düşündüm. İstediği bilgileri gönderdim. Gelen isteklere cevap verdim. Sonra da 'Bu banka hesabın kilitlendi' dedi. Ben de başka banka hesabımı verdim. Gece sahurda kızlarıma, 'Şehit ailelerine marketten hediye çeki veriyorlar' dedim. Onlar da 'Baba dolandırmışlar seni' dediler. Pazartesi sabah bankadan telefon geldi. Benim kartımla İzmir'den alışveriş yapılmış. Toplam 18 bin 700 liradan fazla alışveriş yapılmış kartımdan. Mağdur olduk. Suç duyurusunda bulundum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber