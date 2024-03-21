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Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatmış olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 17:36, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 18:18
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Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor

Bakan Işıkhan, AK Parti Mamak Seçim Koordinasyon Merkezinde düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısındaki konuşmasında, 31 Mart seçimlerini Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir şekilde başarıyla atlatacaklarına inandıklarını söyledi.

31 Mart seçimlerinin önemine işaret eden Işıkhan, "Gerek büyükşehirde gerek ilçelerde kaybedecek 5 yılımız yok. Çok iyi çalışmalıyız. 10 gün sonra zafere ulaşacağız. Buna yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Bakanlık olarak kadın istihdamını öncelikli hale getirdiklerini belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde İstanbul'da, "İş-Pozitif" adı altında proje başlattıklarını söyledi.

Proje kapsamında 50 binden fazla kadının istihdama katıldığını bildiren Işıkhan, "Kadın istihdamının ne kadar önemli olduğunun hepimiz farkındayız. Asım Başkanımızın da mazbatayı aldığında kadınların istihdamı noktasında projemize destek vereceğine yürekten inanıyorum. Çünkü artık kadınlarımız da üretime, iş dünyasına ve çalışma hayatına girmek zorunda. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı'nda çalışma hayatımızı daha güçlü hale getirebileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Emeklilerin banka promosyonu

Sosyal Güvenlik Kurumunun emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yaptığını anımsatan Işıkhan, "Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de 2017'de uygulamaya başladığımız banka promosyonlarıydı. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürede gelir elde etmelerini sağladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Vedat Işıkhan, 2024'ün "Emekliler Yılı" ilan edildiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilgili, kamu bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ile 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik. Cumhurbaşkanımız bunu Kayseri mitinginde kamuoyuyla ve emeklilerimizle paylaşmıştı. Kamu bankalarımız pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da inşallah süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları da hesaplarına yatmış olacak. Diğer bankalarla da promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu gelişmeleri takip ediyoruz, belirlendiğinde ve sonuca vardığında emeklilerimizle paylaşacağız."

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