Polise teslim olup eşini öldürdüğünü itiraf etti

Çanaklı Mahallesi Kanal Boyu mevkiinde Uğur İşlek isimli şahıs evinde öldürülmüş halde bulunmuştu. Polis olayın ardından çalışma başlatırken, şahsın eşi çocuğuyla birlikte kayıplara karışmıştı. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürerken, Melisa İşler saat 17.30 sularında Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.

Cinayeti işlediğini itiraf eden kadının, kendilerine ait araçla Adana'ya annesinin yanına gittiğini ve orada avukat tutup emniyete geldiği öğrenildi. Cinayette kullanılan silahı da polislere teslim eden kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.