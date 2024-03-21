Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 39 hedef hava harekatlarıyla vuruldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK terör örgütünün kullandığı 39 hedefin 19 ve 20 Mart'ta yapılan hava harekatlarıyla vurulduğunu açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 18:57, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 18:55
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "19 ve 20 Mart'ta düzenlenen hava harekatlarıyla Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 39 hedef işte böyle vuruldu" ifadelerine yer verildi.