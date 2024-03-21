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Eski Milli Futbolcu Ersen Martin son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle 44 yaşında vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin'in cenazesi, İzmir'de toprağa verildi. Futbol kariyeri boyunca birlikte çalıştığı isimler de Ersen Martin'i son yolculuğuna uğurlayanlar arasındaydı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 20:25, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 21:09
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2 yıl önce kalp krizi geçirdi. Aort damarı yırtıldı, aylarca yoğun bakımda kaldı. Rahatsızlığı nüksedince entübe edildi.

Tedavi gördüğü hastanede 44 yaşında hayatını kaybeden eski milli futbolcu Ersen Martin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Ersen Martin için Bornova Yeşilova Mahallesindeki Halife Ömer Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Ersen Martin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Işıkkent Mezarlığında toprağa verildi.

1979 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ersen Martin, futbola Nürnberg'de başladı.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında olduğu 11 kulüpte forma giydi. Çıktığı 371 maçta 101 kez fileleri havalandırdı. Ersen Martin, 4 kez ay yıldızlı formayla milli takımda da görev almıştı.

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