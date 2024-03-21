Hakkari'de okullar bir gün süreyle tatil edildi

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde iki gündür devam eden yağışlardan bölgesel olarak kar ve yağmurdan dolayı, sel riski başta olmak üzere çığ, taşkın gibi diğer hususlar göz önünde tutularak 22 Mart 2024 Cuma günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren Kreş, Anaokulu, İlk ve Orta dereceli eğitim kurumları, ile özel eğitim kursları, halk eğitim merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezlerindeki eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerde söz konusu tarihte idari izinli sayılacaklardır" denildi.