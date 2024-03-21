'31 Mart'tan sonra reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Altındağ'da MÜSİAD'ın düzenlediği Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Işıkhan, ramazan ayını kutladı. Işıkhan, Aynı berekete ortak olmanın işçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak bir geleceğe ve ortak hedef ulaştıracağımıza inandığını ifade etti. Yüzyılın Türkiye'sini inşa etmek için geleceğe yürünen bu kutlu yolda milletin yanında yer alan hiçbir kuruluşu tek başına bırakmadıklarını belirten Işıkhan, "Hükümetimiz gerek maddi gerekse manevi anlamda yatırımcısına, işverenine, sanayicisine verdiği teşvik ve desteklerle üzerimizde oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıyı ortadan kaldırmıştır. Bizler birbirine karşı olan değil birbirini destekleyen, birlikte büyüyen bir mekanizmanın dişlileri gibiyiz" diye konuştu

Işıkhan, uzaya astronot gönderen, kendi stratejik silahlarını, uçağını, gemisini, arabasını yapabilen tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir Türkiye ve güçlü bir irade bulunduğunu kaydetti.

"Çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz"

Pandemi süreci bir yandan Kahramanmaraş depremleri, diğer yandan da geçtiğimiz dönemlerde bazı adımlardan kaynaklı ciddi bir yük olduğunu buna istinaden de çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu bildiklerini söyleyen Işıkhan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız. Orta vadeli program, 12. Kalkınma planımız ve diğer üst belgelerimiz çerçevesinde biz bu temel hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla inşa etme noktasında bakanlık olarak çok daha etkin kullanacak, girişimcilerimizin önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

Politikalarımızı günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla planlarımıza bağlı olarak bir disiplin içerisinde yürüteceklerini vurgulayan Işıkhan, "İşçimizin, işverenimizin, yatırımcılarımızın yoluna engel değil destek olan bir zihinsel ve yapısal dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.