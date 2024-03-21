'31 Mart'tan sonra reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız'

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Şubatta en çok satılan ikinci el oto markaları belli oldu
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
Tekirdağ'da tır, yolcu minibüsüne çarptı: 5 ölü, 10 yaralı
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
EPDK'den 'elektrik faturaları'yla ilgili önemli karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya seçildi
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Sandığa 10 gün kaldı: İşte 10 soruda yerel seçim
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Emeklilikte yeni sistem hazırlığı
Ankara'da kar yağışı başladı
Ankara'da kar yağışı başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidiyor: Seçim yasakları başladı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
AYM'den doktorları sevindiren karar: Kısıtlama kaldırıldı
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
9'uncu yargı paketinde AYM'ye düzenleme geliyor
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Bakan Tunç: Türkiye'nin kanunları çağın en modern kanunları
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Atama bekleyen öğretmenlerden 'mülakatsız atama' talebi
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
Ali Yalçın: Hem boş olan hem de boşalan kadroya atama yapılmalı
FED faiz kararını açıkladı
FED faiz kararını açıkladı
Ana sayfaHaberler Siyasi

'31 Mart'tan sonra reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu bildiklerini belirterek, "31 Mart'tan sonra bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız. Orta vadeli program, 12. Kalkınma planımız ve diğer üst belgelerimiz çerçevesinde biz bu temel hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla inşa etme noktasında bakanlık olarak çok daha etkin kullanacak, girişimcilerimizin önünü açacağız" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Mart 2024 22:27, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 22:46
Yazdır
'31 Mart'tan sonra reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Altındağ'da MÜSİAD'ın düzenlediği Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Işıkhan, ramazan ayını kutladı. Işıkhan, Aynı berekete ortak olmanın işçisiyle, işvereniyle, yatırımcısıyla, üreticisiyle kamu ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte ortak bir geleceğe ve ortak hedef ulaştıracağımıza inandığını ifade etti. Yüzyılın Türkiye'sini inşa etmek için geleceğe yürünen bu kutlu yolda milletin yanında yer alan hiçbir kuruluşu tek başına bırakmadıklarını belirten Işıkhan, "Hükümetimiz gerek maddi gerekse manevi anlamda yatırımcısına, işverenine, sanayicisine verdiği teşvik ve desteklerle üzerimizde oluşturulmaya çalışılan ekonomik baskıyı ortadan kaldırmıştır. Bizler birbirine karşı olan değil birbirini destekleyen, birlikte büyüyen bir mekanizmanın dişlileri gibiyiz" diye konuştu

Işıkhan, uzaya astronot gönderen, kendi stratejik silahlarını, uçağını, gemisini, arabasını yapabilen tam bağımsız milli kalkınma yolunda her türlü imkana sahip güçlü bir Türkiye ve güçlü bir irade bulunduğunu kaydetti.

"Çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu biliyoruz"

Pandemi süreci bir yandan Kahramanmaraş depremleri, diğer yandan da geçtiğimiz dönemlerde bazı adımlardan kaynaklı ciddi bir yük olduğunu buna istinaden de çalışma hayatında ve sosyal güvenlikte yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu bildiklerini söyleyen Işıkhan, "İnşallah 31 Mart'tan sonra bu reformların hayata geçirileceği bir dönemi başlatacağız. Orta vadeli program, 12. Kalkınma planımız ve diğer üst belgelerimiz çerçevesinde biz bu temel hazırlıklarımızı yapıyoruz. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı başarıyla inşa etme noktasında bakanlık olarak çok daha etkin kullanacak, girişimcilerimizin önünü açacağız" ifadelerini kullandı.

Politikalarımızı günü kurtaran değil, geleceği inşa eden bir anlayışla planlarımıza bağlı olarak bir disiplin içerisinde yürüteceklerini vurgulayan Işıkhan, "İşçimizin, işverenimizin, yatırımcılarımızın yoluna engel değil destek olan bir zihinsel ve yapısal dönüşümü sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber