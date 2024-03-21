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Zafer Çoktan: Keçiören'de her mahallenin ihtiyacı için 3 araç takipte olacak

Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan Keçiören'de bir sitede katıldığı programda, Keçiören ilçesinde her mahalle için 3 araç çıkaracaklarını, bu araçların kaldırım, asfalt yapılması ve çöp sorunlarını ipad üzerinden sisteme girerek, sorunların vatandaşların geri bildirimlerine gerek kalmadan çözüleceğini belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Mart 2024 23:52, Son Güncelleme : 21 Mart 2024 23:53
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Zafer Çoktan: Keçiören'de her mahallenin ihtiyacı için 3 araç takipte olacak

Ak Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Zafer Çoktan seçim çalışmalarına devam ediyor. Keçiören'de, Ak Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok'a rekor bir oy çıkacağını belirten Çoktan, mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Keçiören'de yollarda yaşanan sorunları anlık olarak takip etmek ve çözmek için her mahalleyi 3 araçla tarayacaklarına dikkat çeken Zafer Çoktan "Mahalle sokaklarını gezecek olan araçlar, sokaklardaki asfalt yapılması, kaldırım ve çöp sorunu gibi sorunları ipad üzerinden sisteme girecek ve belediyemizin yetkili birimleri bu küçük sorunları 72 saat içinde çözecek" dedi.

Zafer Çoktan, Kuzey Keçiören'de yer alan Sarıbeyler bölgesinde gençlere yönelik olarak Gençlik Ovası kuracaklarını, her mahallede de cep kütüphaneleri oluşturacaklarını belirtti

Çoktan sokak köpekleriyle ilgili soruya ise "Bu sorunun üzerinden sadece ilçe belediyelerinin gelmesi mümkün değildir. Büyükşehir belediyesi ile elbirliği halinde bu sorun çözülebilir. Şehirlerimizde başıboş köpeklerin olmaması için elimizden gelenei yapacağız" dedi.

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