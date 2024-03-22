22 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret edecek.

(İstanbul /19.25/22.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Valiliği ziyaret edecek, Kocaeli İş Dünyası Buluşması'na katılacak, İstanbul'da Vanlı Hemşehrilerle İftar Programı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/12.10/15.00/İstanbul/18.30)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Alsancak'ta Romanlar Buluşması programına katılacak, Buca'da halkla buluşacak, Konak'ta iftar programına, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İzmir/14.00-20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni, Türkiye Yaşlı Profili Araştırması Bilgilendirme Programı ile Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı İftar Programı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00/11.30/19.09)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Erenler Mahallesi'ni ziyaret edecek, kentsel dönüşüm alanları saha incelemesinde bulunacak ve basın açıklaması yapacak, mimar, mühendis, müteahhit ve kentsel dönüşüm planlaması yapılan mahallelerdeki semt sakinleri ile Kentsel Dönüşüm Toplantısı'na ve iftar programına katılacak.

(Tokat/16.30/17.00/18.00)

3- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Döşemealtı Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelecek, Antalya Gazeteciler Cemiyeti 40. Yıl Gecesi ve iftar programına iştirak edecek.

(Antalya/14.00/19.18)

4- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliği ziyaret edecek, Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu Bayrak Töreni'ne, il eğitim yöneticileriyle toplantıya katılacak, esnafı ziyaret edecek, AK Parti İl Teşkilatı İftar Programı'na katılacak ve vatandaşlarla buluşacak.

(Burdur/10.30-18.30)

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Barbaros Camisi'nde cuma namazı kılacak, esnafı ve Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ni ziyaret edecek.

(İstanbul/13.15/14.00/16.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Marmaraereğlisi, Muratlı ve Hayrabolu ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(Tekirdağ/14.00/15.40/17.10)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Şanlıurfa Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, Tohum Dağıtım Töreni ile Sektör Paydaşları Toplantısı'na katılacak, RTS Tohumculuğu, mercimek tarlalarını ve Besi OSB'yi ziyaret edecek, iftar programına katılacak.

(Şanlıurfa/10.00-18.45)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tonya'da halk buluşması programlarına katılacak, Vakfıkebir ve Ortahisar'da seçim irtibat bürolarının açılışını yapacak, spor camiası ile iftarda bir araya gelecek, Gençlik Şöleni'ne iştirak edecek.

(Trabzon/11.00-20.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranı ile iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı Türkiye yaşlı profili araştırması sonuçlarını, ocak ayı dış ticaret endekslerini, mart ayı hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB zirvesinin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Finalleri'nin hazırlıkları kapsamında deplasmanda Macaristan ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

(Budapeşte/22.45)

2- UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Pendik Stadı'nda Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.30)

3- THY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya'nın EA7 Emporio Armani Milan takımına konuk olacak.

(Milano/22.30)

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftası, Reeder Samsunspor-Bursaspor İnfo Yatırım maçıyla başlayacak.

(Samsun/18.00)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası, Nilüfer Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla başlayacak.

(Bursa/17.00)

6- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 2. Down Sendromlular Spor Oyunları'na (Trisome Games) devam edilecek.

(Antalya)