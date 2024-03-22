Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir ÖZKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir ÖZKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar Resmi Gazete'de Yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2024 00:12, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 00:15
22 Mart 2024 CUMA
Resmi Gazete
Sayı : 32497
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SEÇME KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146.. 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'ıuı 12. maddesine göre; 21/3/2024 Perşembe günü yapılan seçimde. Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Sayın Kadir ÖZKAYA seçilmiştir.