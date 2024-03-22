Ankara'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 06 BTR 772 plakalı otomobil ile 06 CYC 597 plakalı otomobil, Elmadağ ilçesi Lalabel Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net