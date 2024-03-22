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Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hiç beyanname vermeyenleri de takibe aldığı kira vergisi ilk taksit ödemesinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Beyannameler 31 Mart 2024 tarihine kadar verilmesi gerekiyor. 2023 için yıllık 21 bin TL'nin altında kira geliri olanlar ise beyanname vermeyecek.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 22 Mart 2024 07:39, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 07:35
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Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre Türkiye'de milyonlarca ev sahibini yakından ilgilendiren kira gelir vergisi ilk taksit ödemesinde beyanname verme süresi 31 Mart 2014 tarihinde sona eriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da bugüne kadar hiç beyanname vermeyenleri takibe aldığı kira geliri vergisinde cezalı duruma düşmemek için ilk taksit süresinin kaçırılmaması önem arz ediyor.

Uzmanlar, 2023 yılı için kira geliri, yıllık 21 bin TL'nin altında kalanların söz konusu vergiden muaf olduğuna dikkat çekiyor. Ancak yıllık kira geliri, 21 bin TL'nin altında kalsa da ticari, zirai geliri olanlar kira vergisi ödemek zorunda. Söz konusu vergi ödemelerine ilişkin detayları uzmanlarla konuştuk.

Cezalı duruma düşmeyin

İSTOÇ Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Yatırım Danışmanı Şenay Araç, 2023 yılında kira geliri olan mülk sahipleri mart ayinin sonuna kadar beyanname vermeleri gerektiğine vurgu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın da vergi sistemine kaydedilmesi için hiç beyanname vermeyenleri takibe aldığının altını çizen Araç, "O nedenle kira geliri alan mülk sahiplerinin bu konuyu hızlandırıp bir an evvel beyanname vererek kira gelirlerini bildirmeleri gerekiyor.

Böylece ileride gelecek cezalardan kendilerini korumuş olurlar" dedi. Söz konusu vergide sorumluluk tutarına ilişkin de bilgiler veren Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "2023 yılında konut kirası alan mülk sahipleri, yıllık 21.000 TL'nin üstünde kira geliri varsa, beyan etmeleri gerekiyor. Ancak, yıllık 21.000 TL'nin altında ise kira geliri beyan etme zorunluluğu yok. Vergi oranları, gelir dilimlerine göre belli oluyor. Bu kapsamda 70 bin TL ile 1.9 milyon TL arasında vergi dilimleri yüzde 15 ile yüzde 40 arasında değişiyor.

Örneğin, iş yeri kira gelirinde, 400.000,00 TL gelir vergi matrahına sahip birinin vergi tutarı; 370.000 TL için 85 bin 900 TL. Kalan 30 bin TL si için yüzde 35 vergi oranı ile 10 bin 500 TL. Toplam ödeyeceği vergi 96 bin 400 TL oluyor" diye konuştu. Beyannamede yüzde 15 ve sağlık harcamalarının yüzde 10'u kadar da indirim olabileceğini söyleyen Araç, şunları söyledi:"Bu hakkı kullanmayı unutmayın. Beyannamelerinizi interaktif vergi dairesine, e-Devlet üzerinden girerek hazır beyan, vergi dairelerine elden ya da yetkili mali müşavirler aracılığıyla verebilirsiniz."

İstisnanın altında kalsa da ticari kazancı varsa öder

Kakıcı & Şimşek Hukuk Bürosu Kurucularından Av. Elvan Kakıcı Şimşek, Gelir vergisi Kanunu 21.maddeye göre kira geliri vergisinde yıllık bir istisna tutarı belirlendiğine vurgu yaptı.

Bu rakamın 2023 yılı için yıllık 21 bin TL olduğuna işaret eden Şimşek, "Yani 2023 yılı için yıllık 21 bin TL'nin üstünde, bin lira bile gelir vergisi olsa kira vergisini ödemek zorunlu. Bu tüm vatandaşlar için geçerli. Kanun, kira gelirin yıllık 21 bin TL'nin altındaysa beyanname vermene gerek yok diyor, ancak üstündeyse var diyor" diye konuştu. Emeklilere yıllık emlak vergisinde bir istisna tanındığına işaret eden Elvan Kakıcı Şimşek, "Eğer emekliysen ve evin 200 metre karenin altındaysa emlak vergisi ödemiyorsun.

Tek evin varsa. Kira geliri beyannamesi açısından emekliler de, normal vatandaşlar da 2023 yılı için yıllık 21 bin TL sınırın üstünde geliri varsa beyanname vermek ve ödemek zorunda" bilgilerini verdi. Ticari geliri olan emeklilere ilişkin de bilgiler veren Kakıcı, şunları söyledi: "Mesela emekli kişi 21 bin TL'nin altında yıllık kira geliri, beyanname vermiyorum diyor ancak, aynı zamanda bir ticari, zirai kazancı ya da serbest meslek kazancı varsa yine bu muafiyetten yararlanamıyor. Yine ödemek zorunda. O muafiyeti geçerli olmuyor."

Ödenmezse kullanılan indirimler de kaldırılır

Kira gelirinin ödenmemesi durumunda cezai durumun söz konusu olduğunun altını çizen Elvan Kakıcı Şimşek, "Ödemediğinde faiz uygulanıyor. Zamanında ödediği için kullanılan indirimler de kaldırılıyor. Yani ödememesi ciddi zarara yol açar vatandaş açısından. Şunu bilelim: İstisna tutarının üstünde kalan herkes, kira gelir beyannamesini vermek ve iki taksitle ödemek zorunda. Ödemediği takdirde hem bunun faizini öder hem de cezayla karşılaşır" uyarısı yaptı.

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