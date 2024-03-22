YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili ve Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın hayatta olması durumunda Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isteyeceğini belirtti.

"İTTİFAKIN DEVAM ETTİRİLMESİ LAZIM"

Kendisinin milli duruştan yana olduğunu vurgulayan Abdurrahman Akyüz, şu değerlendirmeyi yaptı: "Şimdiye kadar Türkiye'nin faydasına kim çalıştı? Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Bu tartışılmaz bir gerçek. Geçen seneki seçimlerde biz Cumhur İttifakı içerisinde yer aldık. Hala bunu savunuyorum. Bu ittifakın devam etmesi, ettirilmesi, yeniden gözden geçirilmesi lazım. Özellikle İstanbul seçimleri için bunun çok gerekli olduğunu düşünüyorum.

"Bundan dolayı bir siyasetçi olarak İstanbul'da Cumhur İttifakı adayının kazanmasından yanayım ve onun desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabii Yeniden Refah Partimiz olarak böyle bir karar alınmadı. Biz ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun, hiçbir karşılık beklemeden İstanbul'da bu desteği verelim düşüncesindeyim.

"KURUM'U DESTEKLEMEK GEREKİYOR"

Necmettin Erbakan hocam bugün yaşasaydı şüphesiz ki benim de söylediğim gibi Cumhur İttifakı'nın devam ettirilmesini isterdi. Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi. Murat Kurum 'Biz de Erbakan hocanın talebeleriyiz.' diyor. Bende Erbakan hassasiyeti var. Genel Başkanımız Sayın Fatih Erbakan son dakikada böyle bir karar açıklarsa şaşırmam. İnşallah da öyle yapar. Bizim burada bir tavır takınmamız lazım. Bizim adayımızın geri çekilmesi de olabilir. Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum'u bir şekilde desteklemek gerekiyor. Bunu yaparsak tabanın gözünde de iyi bir izlenim olur. Kaybettiren tarafta olursak bu durumu çok hoş karşılamayacaklardır."

"PARTİ DİSİPLİNİNİ YOK SAYDI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Dr. Fatih Erbakan Basın Danışmanı Şerif Varol, Akyüz'ün displin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Varol şu ifadeleri kullandı: "MKYK üyemiz Abdurrahman Akyüz, Anadolu Ajansı'na verdiği bir demeçte parti disiplinini yok sayan, görev ve yetki sınırlarını aşan, partimizin çizgisiyle uyumlu olmayan açıklamalarda bulunması sebebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkedilmiştir.

"ADAYIMIZ MEHMET ALTINÖZ'DÜR"

Yeniden Refah Partimiz dün olduğu gibi bugün de Milli Görüş çizgisinde yoluna devam etmektedir ve partimizin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altınöz'dür. İstanbul teşkilatlarımız da Sayın Altınöz ile omuz omuza, İstanbul'da Milli Görüş Belediyeciliği dönemini yeniden başlatmak için mücadelesine devam etmektedir."