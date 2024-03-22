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İsrail ordusu, insansız hava aracıyla izlediği 4 sivili bombaladı

Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 4 Filistinli sivilin insansız hava araçları (İHA) ile bombalandığını gösteren görüntüleri yayımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 09:15, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 09:22
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İsrail ordusu, insansız hava aracıyla izlediği 4 sivili bombaladı

Han Yunus'un Sikke bölgesinde geçen şubat ayı başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, Filistinli 4 sivilin yürüyüşlerinin izlendiği kısa bir sürenin ardından birkaç bomba ile ayrı ayrı hedef alındıkları yer alıyor.

Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.

Dört sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden söz konusu görüntülerin paylaşılmasını ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgal ordusunun, 4 sivil genci İHA ile bombalaması, vahşice katletmesi ve parçalara ayırması, işgalin yaşadığı derin krizin boyutunu gösteriyor. Bu suçu en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Filistinli sivillere yönelik bu suçlarının üst üste altı ay boyunca devam etmesinden ABD yönetimi, uluslararası toplum ve İsrail'in tamamen sorumlu tutulduğu belirtilen açıklamada, "Filistin halkımızdaki sivillere, çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen bu katliamda işgale çeşitli silahlar sağlayan ülkeleri de sorumlu tutuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, tüm ülkelere ve uluslararası topluma, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım mahiyetinde olan bu saldırılarını kınamaları ve saldırıların durdurulması için İsrail'e baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 988 Filistinli öldürüldü, 74 bin 188 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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