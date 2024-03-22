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Motorine indirim geliyor

Brent petrol ve dolar fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte benzin-motorin fiyatlarındaki değişiklikler de devam ediyor. 23 Mart 2024 itibarıyla motorinde indirim beklenirken, benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik haberi bulunmuyor. İşte 22 Mart 2024 güncel benzin ve motorin fiyatları...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Mart 2024 09:24, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 09:24
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Motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

Hem döviz kuru hem de petroldeki düşüşün ardından bu kez bir indirim haberi geldi.

Motorin grubunda 23 Mart Cumartesi itibarıyla 1 liralık indirim bekleniyor.

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacak.

21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti.

22 Mart 2024 güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 42.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 43.44 satılıyor.

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