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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 yükselişle 9.162,41 puandan başladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 09:59, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 10:00
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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,71 puan ve yüzde 0,24 değer kazanarak 9.162,41 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,07 ve holding endeksi yüzde 0,56 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile metal ana sanayi olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,07 değer kazancıyla 9.140,70 puandan tamamlarken, söz konusu yükselişte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puanlık faiz artırımının ardından bankacılık ve holding sektörlerindeki alışlar etkili oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD ekonomisinin "yumuşak iniş" yapabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimine gidebileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanımı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra İngiltere'de perakende satışlar ve Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.250 ve 9.400 seviyelerinin direnç, 9.000 ve 8.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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