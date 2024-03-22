MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Halil Tekin etkisiz hale getirildi



Terörist TEKİN, uzun süredir MİT tarafından görevlendirilen özel ekip tarafından yakın takip altındaydı. Faaliyetleri ve irtibatları deşifre edildi. Yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde Kamışlı'da düzenlenen nokta operasyon ile Halil TEKİN etkisiz hale getirildi.



Seydo Kod Halil TEKİN Kimdir?



PKK/YPG terör örgütüne 2007 yılında katıldı. 2007-2015 yılları arasında Irak/Kandil ve Gare alanlarında faaliyet gösterdi. 2015 yılında Suriye sahasına geçti. PKK/YPG üst yönetimi tarafından Ayn El Arab ve Münbiç bölgesinde görevlendirildi.

2015-2017 döneminde örgütün sabotaj sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. 2018 yılında Tabka'da sözde Alay Komutanlığı görevine getirildi. 2020 itibarıyla Kamışlı Batı Sektör sözde Komutanı oldu.



Bütün Ailesi PKK'lıydı



Ailesinde birçok PKK/YPG mensubu bulunan Halil TEKİN'in, kendisi gibi örgüt üyesi olan babası İbrahim TEKİN de 1992 yılında TSK tarafından icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

