Kandil'de 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 10:21, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 10:18
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlara aralıksız devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.