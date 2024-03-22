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Kurum: Ahıskalı Türkler bizim öz kardeşimizdir

Beyoğlu'nda düzenlenen 'Ahıska Türkleri ile Sahur Sofrası' programına katılan AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, "Ahıskalılar, geçmişte çok büyük acılar yaşadı, çok büyük sıkıntılar çekti. Anavatanlarından sürüldüler. Eşyalarını alamadan, cenazelerini bile defnedemeden evlerinden çıkmak zorunda kaldılar. Sürgün edildiler. Ne acıdır ki; dünyanın birçok coğrafyasına gitmek zorunda kalan on binlerce Ahıska Türk'ü göç yolunda son nefesini vatan hasretiyle verdiler. Türkiye sizin anavatanınızdır. Türkiye sizin toprağınızdır. Sizler bizim öz kardeşlerimizsiniz. İlelebet de böyle olacak" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2024 10:30, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 11:27
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AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, Beyoğlu'nda düzenlenen 'Ahıska Türkleri ile Sahur Sofrası' programına katıldı. Programda Kurum'a Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nurettin Amankul, Dünya Ahıska Türkler Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri eşlik etti.

"GÖÇ YOLUNDA SON NEFESLERİNİ VATAN HASRETİYLE VERDİLER"

Programda konuşan Kurum, "Ahıskalılar, geçmişte çok büyük acılar yaşadı, çok büyük sıkıntılar çekti. Anavatanlarından sürüldüler. Eşyalarını alamadan, cenazelerini bile defnedemeden evlerinden çıkmak zorunda kaldılar. Sürgün edildiler.

Ne acıdır ki; dünyanın birçok coğrafyasına gitmek zorunda kalan on binlerce Ahıska Türk'ü göç yolunda son nefesini vatan hasretiyle verdiler.

Biz hala o sürgünde, o vagonlarda hayatını kaybeden ailelerimizin, gençlerimizin, yavrularımızın, kadınlarımızın, yaşlılarımızın acısını yüreğimizde hissediyoruz. Ahıskalılar, sürgünden sonraki yıllarında bile çok zor şartlarda yaşadılar. Kendi kimliklerini, kendi kültürlerini korumaya çalıştılar.

Asimile olmamak için büyük mücadeleler verdiler. Ama onca sıkıntıya, onca zorluğa rağmen bu asil millet, kimliğini korumayı sonuna kadar başardı. İşte bugün buradaki bu güzel tablo bunun en güzel örneğidir. Ben bu vesileyle o acı günlerde büyük sıkıntılar içerisinde hayatını kaybeden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda gerek ülkemizde gerekse farklı ülkelerde yaşayan Ahıskalı kardeşlerime sağlıklı huzurlu uzun ömürler diliyorum. Rabbim o acı günleri bir daha yaşatmasın. Rabbim, sizlerin ömürlerini uzun etsin. Rabbim sizlerin deyimiyle; hanenize nam versin. Gözünüz kuru, gönlünüz duru olsun.

Biz biliyoruz ki, Ahıska susturulmaya çalışılsa da Ahıskalı kardeşlerim dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, atalarının devrettiği mirası ve kültürü ebediyete kadar yaşatacaklar. Biz buna gönülden inanıyoruz. Türkiye sizin anavatanınızdır. Türkiye sizin toprağınızdır. Sizler bizim öz kardeşlerimizsiniz. İlelebet de böyle olacak" şeklinde konuştu.

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