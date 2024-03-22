Altının gramı 2 bin 239 liradan işlem görüyor

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
BRITA evinde, tasarruf seninle!
BRITA evinde, tasarruf seninle!
Sponsorlu İçerik
MEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemi
MEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemi
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Merkez'den proaktif adım
Merkez'den proaktif adım
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın Seçilmesine Dair Karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın Seçilmesine Dair Karar
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
Seçim yasakları başladı: Vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yasak
Seçim yasakları başladı: Vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yasak
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 2 bin 239 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 239 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 11:02, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 11:02
Yazdır
Altının gramı 2 bin 239 liradan işlem görüyor

Altının dün ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışa paralel değer kaybeden gram fiyatı, günü yüzde 1,4 azalışla 2 bin 243 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 2 bin 239 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 223 dolarla zirveyi gören altının ons fiyatı, buradan gelen kar satışlarının da etkisiyle günü yüzde 0,2 azalışla 2 bin 181 dolardan tamamladı. Altının ons fiyatı, şu sıralarda da düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının yüzde 0,6 altında 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) diğer büyük merkez bankalarından daha sonra faiz indirimlerine başlayabileceği endişelerinin altın talebini baskıladığını ifade etti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayabileceği öngörülüyor. İsviçre Merkez Bankasının dün faiz indirimine gitmesiyle dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken, bu durumun emtia fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğu görülüyor.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 150 ve 2 bin 120 dolar seviyelerinin destek, 2 bin 190 ve 2 bin 220 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber