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Kırmızı renkli çöl tozları geliyor: Pazartesiden itibaren çok yoğun bir döneme gireceğiz

Türkiye, pazartesi gününden itibaren Sahra Çölü üzerinden gelecek toz taşınımının etkisi altına girecek. Çölden gelen tozun "bahar alerjisi" denilen kuru öksürük ve hapşırığa neden olabileceğine dikkat çeken İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı." dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 22 Mart 2024 11:43, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 11:44
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Kırmızı renkli çöl tozları geliyor: Pazartesiden itibaren çok yoğun bir döneme gireceğiz

Sahra Çölü'nden taşınan toz, pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacak. Toz taşınımının salı günü de etkili olması bekleniyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, Sahra Çölü'nden gelen tozun doğanın besin kaynağı olduğunu söyledi.

Pazartesi gününden itibaren çok yoğun bir toz taşınımı dönemine girileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Şu an ülkemize demir yüklü kırmızı renkli çöl tozları, yoğun olarak gelecektir. Doğayı da çok daha fazla canlandıracaktır." dedi.

"MASKE TAKIN" UYARISI

Çöl tozlarıyla beraber yaşanabilecek polen sorununa da dikkat çeken Prof. Dr. Yaşar, "Özellikle astım gibi akciğer hastalıklarına sahip kişiler için tehlikelidir. Bu dönem 'bahar alerjisi' dediğimiz kuru öksürük ve hapşırık gibi semptomlar görülür. Akciğer rahatsızlıkları bulunanlar, mutlaka 3 hafta boyunca bulabiliyorlarsa; partikül tutucu maske takmalı. Bulamıyorlarsa normal maske kullanmalı." dedi.

Çöl tozlarının havada aşırı miktarda yoğunlaşacağını hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, bu dönem kırmızı renkli tabakalı silikat nedeniyle araçların üzerinin çamura bulanacağını kaydetti.

Prof. Dr. Yaşar, "Çöl tozları ne kadar fazla olursa, o kadar güzel. Tarımda verimlilik elde ederiz. Tarım için iyi ancak sağlık açısında da tehlikeli bir dönem, dikkat etmeli. Korkulacak bir şey yok." diye konuştu.

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