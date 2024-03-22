İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonda 12 zanlı yakalandı
İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 12:40, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 12:34
Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, 12 şüpheli hakkında DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğüne ilişkin deliller bulunduğu belirlendi.
Savcılığın gözaltı kararı verdiği şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 12 şüpheli yakalandı.