Tek başına okey oynayan adam artık yalnız değil

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
BRITA evinde, tasarruf seninle!
BRITA evinde, tasarruf seninle!
Sponsorlu İçerik
MEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemi
MEB'den yerli ve milli yeni nesil elektronik posta sistemi
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
YRP'de kriz: Kurum'u desteklemeliyiz diyen isim disipline sevk edildi
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Turgut Altınok: Mansur Yavaş bu kadar reklam parasını nerden buldu?
Merkez'den proaktif adım
Merkez'den proaktif adım
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
Kira vergisi ilk taksit ödemesinde son 10 gün
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İşte FETÖ'nün siyaset mahrem yapılanması
İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
İzmir'de 5 otomobil ile skuterin karıştığı kazada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın Seçilmesine Dair Karar
Anayasa Mahkemesi Başkanlığına Kadir Özkaya'nın Seçilmesine Dair Karar
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
BES'te kısmen ödeme uygulaması ertelendi
Seçim yasakları başladı: Vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yasak
Seçim yasakları başladı: Vatandaşın oyunu etkileyecek yayın yasak
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Ali Yalçın: CHP memuru zarara uğrattı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Yabancı uzmanların 'faiz' yorumu: MB bağımsızlığını geri kazandı
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Sağlık Bakanı Koca: Kamuda herkes kendi işini yapacak
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Kamu bankaları promosyonları güncellemeye başlıyor
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Faiz kararının ardından dolar 32 TL'nin altına geriledi
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Merkez Bankası'ndan 6 yıl sonra gelen faiz koridoru adımı
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Başsavcıdan Çorum L Tipi Cezaevindeki yangına açıklama
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Uzmanlar MB'nin faiz artışı kararına ne dedi?
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Çamaşır makinesine giren 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Erdoğan: Emekli promosyonu 8 ila 12 bin TL arası olacak
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı... Faizler yüzde 50'ye çıktı
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Yerel seçim için 5 adımda oy kullanma rehberi
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Eğitimde yeni dönem: Öğrenci karneleri değişiyor
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Yeniden Refah MKYK üyesi: Murat Kurum desteklenmeli
Otogaza zam bekleniyor
Otogaza zam bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Tek başına okey oynayan adam artık yalnız değil

Tek başına okey oynadığı için gündem olan Ahmet Doğan, artık yalnız kalmıyor. Birkan Karakuş, Ramazan ayı bitene kadar Doğan ile okey oynayacaklarını ifade ederek, "Ahmet ağabeyi haberlerde gördük açıkçası biraz üzüldük" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 13:00, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 12:43
Yazdır
Tek başına okey oynayan adam artık yalnız değil

Sivas'ın Zara ilçesinde yaşayan Ahmet Doğan'ın okey oynamak için yeterli sayıyı bulamayınca bulduğu çözüm sosyal medyada vira olmuştu. Okey oynadığı sırada diğer masada bulunanlar Doğan'ın o anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda almıştı.

Sosyal medyada paylaşılan ve ardından haber olan Doğan, artık yalnız kalmıyor. Doğan'ın yalnız okey oynadığını görenler Doğan'a okey masasında arkadaşlık yapıyor.

'RAMAZAN BİTENE KADAR BİZİMLE'

Birkan Karakuş, Ramazan ayı bitene kadar Doğan ile okey oynayacaklarını ifade ederek, "Ahmet ağabeyi haberlerde gördük açıkçası biraz üzüldük. Dedik bulalım oyun oynayalım. Ramazan ayı bitene kadar bizimle" dedi. Doğan ise artık arkadaşlar ile okey oynadığını fakat rakiplerinin dişli olduğunu söyledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber