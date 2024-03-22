Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz

31 Mart'taki yerel seçimlere 9 gün kala, seçim meydanları hareketli...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Karabük'te düzenlenen mitinginde konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Sırtlarında yumurta küfesi olmayanlar meydanlarda atıp tutabilirler.

Yeter ki aramıza bozguncuları sokmayalım. Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı olarak beraberce kutlayacağız. Her seçim aynı zamanda kimin kiminle yol yürüdüğünü görmemize vesile olan tarihi bir sınamadır.

''EMEKLİLERİN SIKINTILARININ ÇÖZÜMÜ BOYNUMUZUN BORCU''

Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıların çözümü boynumuzun borcudur. Önce tüm hazırlıklarımızı tamamlayacağız, sonra sözümüzü söyleyeceğiz. Önümüzdeki en büyük problem olan enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak. Türkiye'yi geçen 21 yılda nasıl 3 kat büyüttüysek inşallah önümüzdeki dönemde 2 kat daha büyüterek bunu başaracağız. Azimle çalışarak üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir mesele yoktur. Yeter ki birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım.

PARA SAYMA GÖRÜNTÜLERİ SORUŞTURMASI

Ortaya deste deste valiz valiz para görüntüleri çıktı. Dolar mı dersin avro mu dersin. Türk siyasetini bu kadar kirletmeye kimsenin hakkı yok, olmamalı. Nereden nerelere geldik. Hale bakın. Bunun için kızarmasını bilen bir yüz lazım. Bunun adı siyaset değil. CHP ve DEM iş birliği içinde sorsan ittifak yapmadık diyorlar ama kirli pazarlıkların sonunda neler çıkacak göreceğiz.''