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Avrupa Vatandaşlığı için Portekiz Golden Visa

Kaynak : MN Medya
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Avrupa Vatandaşlığı için Portekiz Golden Visa

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Avrupa Vatandaşlığı için Portekiz Golden Visa

Tüm Schengen ülkelerine seyahat ve Avrupa Birliği ülkelerinde yaşama özgürlüğü hedefleyen yatırımcılar için Portekiz Golden Visa Programı altın bir fırsat. EUPorto ayrıcalıklarıyla.

Portekiz'e yatırım yaparak ve yılda sadece 7 gün Portekiz'de bulunarak beş yıl sonra Avrupa vatandaşlığının kapılarını açan Portekiz Golden Visa Programı diğer ülkeler arasında tek seçenek olmaya devam ediyor. Toplamda 500.000 Euro tutarında banka fonlarına yatırımda bulunarak hem yatırımdan Euro gelir elde etmek hem de 5 yıl sonra tüm aile fertleri de dahil olmak üzere Portekiz vatandaşlığına başvurarak AB vatandaşı olarak tüm Avrupa ülkelerinde sorgusuz sualsiz yaşamak mümkün. Üstelik Portekiz, vatandaşlığı aldıktan sonra yatırımdan çıkıp parayı ülke dışına çıkarmaya da izin veriyor. Bu eşsiz avantajlar nedeniyle, pek çok T.C. vatandaşı yatırımcı Portekiz'de Golden Visa yatırımı yapmayı tercih ediyor.

İspanya, Yunanistan, Malta ve Macaristan gibi ülkelerin Golden Visa oturum programları farklı türde ve miktarda yatırım veya hibe seçenekleri sunsa da önemli bir detayı atlamamak gerekir: Bu ülkelerin programlarında AB vatandaşlığına erişmek neredeyse imkansız. Ancak 7 ila 10 yıl arasında ailece o ülkeye taşınıp yaşadıktan sonra vatandaşlık hakkı doğabiliyor. Oysa ki Portekiz Golden Visa programında Avrupa vatandaşı olmak için Portekiz'de yaşama zorunluluğu yok. Yılda sadece 7 gün Portekiz'de tatil yapmak yeterli. Başvurudan tam beş yıl sonra Avrupa vatandaşlığının kapıları açılıyor. Bundan sonra, hangi Avrupa Birliği ülkesini isterseniz orada yaşayabilir, çalışabilir ve oranın vatandaşıyla aynı haklara sahip olursunuz.

EUPorto Portekiz Golden Visa uzmanları, Avrupa Vatandaşlığı amacıyla Portekiz'de fon yatırımı yapmak isteyen T.C. vatandaşlarına A'dan Z'ye ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri tek bir çatı altında toplar ve en güvenli şekilde yönetir. 2017 yılından beri EUPorto sadece Portekiz Golden Visa alanında faaliyet göstermektedir. 200'den fazla ailenin Golden Visa başvurularını başarıyla tamamlayan EUPorto, yatırımcılarına tercih ettikleri Portekiz Golden Visa yatırım fonu alternatiflerini avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte tanıtır.

EUPorto ile Çalışmanın Avantajları:

o Portekiz Golden Visa başvurularında profesyonellik, deneyim ve şeffaflık
o Butik ve lokal bir hizmet modeli
o Etik ve disiplinli çalışma sistemi
o Portekiz'de yatırım kapsamında bağımsız ve özel destek sunulması
o Portekizceye hakimiyet
o Ücretsiz danışmanlık
o 25 yılı aşkın tecrübe ve güven

Instagram ve Facebook'ta euportocom hesabını takip edebilir, Portekiz Golden Visa hakkında detaylı bilgi için www.euporto.com adresini ziyaret edebilirsiniz.


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