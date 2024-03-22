Bakan Tekin: Eğitim öğretimde OECD ülkeleri ortalamalarına eriştik

Bakan Tekin, Burdur'daki programı kapsamında ziyaret ettiği Abdi Özeren İmam Hatip Ortaokulu'ndaki öğrencilerle bayrak törenine katıldı.

Buradaki öğrenciler, Tekin'e sarılarak sevgi gösterisinde bulundu.

Öğrenciler ve öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çektiren Tekin, Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonu'nda düzenlenen İl Eğitim Yöneticileri Toplantısı'na katıldı.

Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanı olarak göreve başladığı günden itibaren illeri ziyaret ettiğini, gittikleri yerde ilin eğitim-öğretim altyapısı ve bütün problemlerini masaya yatırıp çözüm üretmeye çaba gösterdiklerini söyledi.

İllerdeki yetkililerinin kendilerine ilettiği eksiklikleri ve ihtiyaçları çalışarak kentlere geldiklerine işaret eden Tekin, yerinde gerçek durumu da görerek kararlar aldıklarını aktardı.

Bu kapsamda Burdur seyahatini de genel müdürlerle yaptıklarını belirten Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı'ndaki birim amirlerince en az bir genel müdür düzeyinde Türkiye'deki 922 ilçenin tamamı ziyaret edilmiş durumda. Hepsinin herhangi bir talebi, yatırım programına ilişkin bir önerisi, her neyi varsa yerinde görülmüş ve değerlendirilmiş durumda." ifadelerini kullandı.

2002'de dönemin Başbakanlığınca "Cumhuriyet'in 100. Yılı'na Mektuplar" isimli bir proje yapıldığı anımsatan Tekin, "Proje PTT üzerinden yürütüyor. PTT'de Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda, yani geçtiğimiz ekim ayında yaklaşık 20 yıl önce yazılan mektupları ilgili bakanlıklara dağıttı. Bakanlığımıza o dönem öğretmen arkadaşlarımız, eğitim müfettişleri, yöneticilerimiz, hatta öğrenciler tarafından yazılan yüzlerce mektup ulaştırıldı. Mektupları değerlendirdiğimizde o gün öğretmen arkadaşlarımızın dilek ve temennilerinin katbekat üstünde bir noktada olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Bakın şöyle diyorlar. Mesela bir öğretmenimiz 'Altmış kişilik sınıfta ders anlatmam inşallah.' diyor. Başka bir öğretmenimiz 'İnşallah elektriği ve suyu olan bir okulda ders anlatırım 100. yılda. Başka bir öğretmenimiz diyor ki 'İnşallah farelerin cirit atmadığı bir okulda ders anlatırım.' Bir öğrencimiz diyor ki 'Cumhuriyet'in 100. Yılı'nda insanların kılığından kıyafetinden dolayı eğitim-öğretim hakkında mahrum edilmediği bir Türkiye'de yaşarız.' Bunlar kurgu şeyler değil. Bunlar 20 yıl önce yazılmış, ilgili kişilerin mektupları. Çok şükür şu an geldiğimiz nokta itibarıyla bunların hiçbirini tartışmadığımız bir dönemdeyiz." ifadelerini kullandı.

- "Bütün okullarda internet erişimi var"

Eğitim-öğretimde altyapı anlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'deki çok ciddi bir mesafe aldıklarına dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"Eğitim-öğretimde fiziki altyapı olarak derslik başına düşen öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla şu an OECD ülkeleri ortalamalarına erişmiş durumdayız. Türkiye'de yaklaşık 700 bine yakın dersliğimizde etkileşimli tahta var. Bu tahtaların her biri internet erişimine sahip. Bütün okullarda internet erişimi var. Biraz önce okulları ziyaret ettik. Öğretmen arkadaşlarımız derslerle ilgili ihtiyaç duydukları her türlü görsel dokümana ders kitaplarının QR kodları okutularak animasyonlar üzerinden izlenebildiği EBA bilişim ağına sahip. EBA'da milyonlarca içerik var, dolayısıyla teknik teknolojik altyapı olarak böyle bir noktaya gelmiş durumdayız çok şükür. Daha iyi olması, içeriğinin, niteliğinin arttırılması için çaba sarf ediyoruz."

Tekin, Burdur'da 2024 yılı içinde ihale edilip bir buçuk yıl içinde tamamlamayı düşündükleri 24 proje olduğunu değinerek, "İlkokul, anaokulu, ortaokulu, güzel sanatlar lisesi, Anadolu lisesi, spor lisesi, mesleki ve teknik lise, çok programlı lise, özel eğitim uygulama merkezi, ortaöğretim pansiyonu olmak üzere toplamda 24 projemiz şu an itibariyle bizim tarafımızdan onaylanmış durumda. İnşallah en kısa zamanda ihaleleri yapılarak proje süreçleri tamamlanır. Bunların yaklaşık bugünkü bedelle proje bedeli 2 milyar liraya yakın bir miktar. İnşallah Burdur'a, Burdur'daki çocuklarımıza, buradaki öğretmenlerimize, eğitim öğretim camiasına hayırlı olur." diye konuştu.