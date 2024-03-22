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İzmir'de 'Orman Bank' dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

İzmir ve çevre illerde 20'den fazla kişiyi "Orman Bank" adıyla dolandıran çeteye yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 21:09, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 21:11
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İzmir'de 'Orman Bank' dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ödemiş Mali Büro Amirliği ekipleri, Ödemiş ilçesi ve çevre illerde vatandaşları dolandıran şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.

Vatandaşla arasında "Orman Bank" olarak bilinen çeteye yönelik operasyonda O.A., A.G. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A. ve A.G. tutuklandı. M.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, şimdiye kadar 20'den fazla kişinin dolandırıldığını belirterek başvurduğu, miktarın da yaklaşık 50 milyon liranın üzerinde olduğu öğrenildi.

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