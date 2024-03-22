'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı

Bültende, İsrail Devletinin ve İsrail Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Gazzeli sivillere Kuveyt Meydanı yakınında Filistinli silahlı kişiler tarafından ateş açıldı" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.

Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütünün, İsrail resmi kaynaklarının iddialarının aksine, bahse konu görüntülerin katliamın yaşandığı Kuveyt Meydanı bölgesinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir bölgede kayda geçtiğini belirlediği aktarıldı.

Ayrıca görüntülerdeki kişinin, sivilleri İsrail askeri araçlarının konuşlandığı bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığının tespit edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Kuveyt Meydanı'nda yardımlara eşlik eden ekiplere saldırıları sonucu 23 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıklamıştır. Saldırı sonucu hayatını kaybeden kişilerin birçoğunun cesedi incelenmiş, incelemeler sonucunda İsrail güçlerinin yaygın olarak kullandığı (5,56x45 mm) NATO mermileri tarafından vuruldukları belirlenmiştir. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 30 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail'in dünya kamuoyunu manipüle etmek amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyalarına itibar etmeyiniz."

- "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" iddiası

Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Vatandaşların tapularının Dünya Bankasına teminat olarak gösterildiği" yönündeki iddiaların da doğru olmadığı belirtildi.

Taşınmazlara ilişkin kayıtların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından tutulmasına yönelik usul ve esasların, kanun, tüzük ve diğer alt mevzuat hükümleri tarafından net bir şekilde belirlendiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Bu konuda mülkiyet güvencesi ile ilgili herhangi bir sorun bulunmamaktadır. TAKBİS'ten verilen ve Webtapu uygulaması üzerinden tapu kayıtlarına uygun olarak alınabilen bazı tam hisseli (1/1) tapu kayıtlarının, e-Devlet üzerinden sorgulandığında sistemsel bir hata nedeniyle 'müşterek' olarak gözüktüğü tespit edilmiştir. Bu teknik hatanın düzeltilerek TAKBİS ve Webtapu ile e-Devlet üzerinden ulaşılabilen tapu kayıtlarının yeknesaklığının sağlanması için gereken teknik çalışma başlatılmıştır."

- "Eski Öğrenci Yurdu, Filistin Derneğine verileceği gerekçesiyle boşaltıldı" iddiası

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Göç İdaresi Başkanlığının, İstanbul'da geçici görevli personelinin konakladığı eski öğrenci yurdu, bir Filistin derneğine verileceği gerekçesiyle boşaltıldı" iddiasına da yer verilen bültende, iddiaların doğru olmadığı vurgulandı.

Bültende bahse konu öğrenci yurdunun Vakıflar Bölge Müdürlüğünden İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğünün kullanımına tahsis edildiği ve 31 Aralık 2023 itibarıyla tahsisin süresinin dolduğu aktarıldı.

Göç İdaresi Başkanlığına ait merkezlerin yapımının tamamlanmasının ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğünden tahsisli binanın boşaltıldığı belirtilen bültende, "İl Göç İdaresi Müdürlüğünde geçici görevli personeller, yeni yapılan merkezlerde bulunan misafirhaneye yerleştirilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmek için dolaşıma sokulan paylaşımlara itibar etmeyiniz." açıklaması yapıldı.

Dezenformasyon Bülteninde, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi" iddiasının da doğru olmadığı aktarıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta iftarda bir araya geldiği belirtilen bültende, şunlar kaydedildi:

"İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankasının Genel Müdürlüğünde yapılmıştır. Yapılan görüşmede, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı kamuoyu duyurusuyla Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır."

- Gazze'den gelen görüntülere ilişkin iddialar

Bültende, İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Gazze'den gelen görüntülerin arkasında büyük bir kurgu ekibi var. Tiyatro sergileniyor" iddiası da yalanlandı.

İddiaya konu görüntülerin bir telekomünikasyon şirketinin, "Dünya bizi aydınlatacak" adlı reklam filmi çekimleri sırasında kaydedildiğinin tespit edildiği aktarılan bültende, "Reklam filminin kamera arkası görüntülerinin, yanıltıcı iddialarla dolaşıma sokulduğu belirlenmiştir. İsrail'in, Gazze halkının yaşadığı acılarla ilgili dünya kamuoyunda şüphe uyandırmak amacıyla yürüttüğü dezenformasyon kampanyasına itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

- "İstanbul'daki bir kaymakama ait lüks araç" iddiası

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan fotoğrafta yer alan "İstanbul'daki bir kaymakama ait lüks araç" iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.

Fotoğraflarda görülen bahse konu aracın bir kaymakama değil, bir vakıf üniversitesinin rektörüne ait olduğunun tespit edildiği belirtilen bültende, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyonlara itibar etmeyiniz." denildi.

Bültende bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ziraat Bankasında usulsüz altın alımı yapıldı" iddiasının manipülasyon içerdiği bildirildi.

1 Mart'ta kısıtlı bir zaman diliminde, internet ve mobil bankacılık kanallarında teknik bir aksaklık nedeniyle hatalı fiyattan sınırlı düzeyde işlem gerçekleştiğinin belirlendiği aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahse konu haberlerde iddia edilenin aksine bazı müşterilerin önceden aksaklıktan haberdar olması, tüzel müşterilerin veya banka üst yönetimi ve yakınlarından herhangi bir kişinin işlem yapması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Söz konusu işlemlerde sadece az sayıdaki bireysel müşterilerin alım ve satım yönünde işlem yaptığı tespit edilmiştir. Ayrıca internet ve mobil bankacılıkta halihazırda var olan işlem limitleri nedeniyle, iddia edildiği gibi yüksek tutarlı işlemlerin yapılması teknik olarak da mümkün değildir."

Gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Ziraat Bankası tarafından müşterilerle iletişime geçilip, gerekli düzeltmelerin yapıldığı bilgisine yer verilen bültende, "Ayrıca banka tarafından bu gibi operasyonel risklerin bertaraf edilmesi için gerekli tedbirlerin artırılmasına ivedilikle devam edilmektedir." açıklaması yer aldı.

- "TCMB"nin gizli raporu sızdı" iddiası

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "TCMB'nin gizli raporu sızdı" iddiasının da doğru olmadığı bilgisine yer verilen bültende, "İddiaların aksine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) doların 15 günde 40 lira olacağını içeren gizli bir raporu bulunmamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bahse konu haberlerde, TCMB'nin her ay yayınladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin manipülatif şekilde dezenformasyona konu edildiğine dikkat çekilen bültende, şunlar kaydedildi:

"TCMB, her ay finansal ve reel sektörden piyasa katılımcılarına temel makroekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini sormakta ve sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır. Kamuoyu ile paylaşılan bu anketin, 'sızdırılmış belge' olarak nitelendirilmesi manipülasyonu gözler önüne sermektedir. Anket sonuçları sadece katılımcılarının beklentilerini yansıtmakta, piyasa beklentilerindeki aylık değişimleri göstermektedir. Piyasa Katılımcıları Anketi, Merkez Bankasının kurumsal beklenti ve tahminlerini içermemektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Merkez Bankası, bahse konu haberlerle ilgili piyasa bozucu bilinçli eylemden dolayı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma kenar başlıklı TCK md. 217/A hükmünden suç duyurusunda bulunacaktır. Manipülatif amaçlarla kasıtlı olarak servis edildiği açıkça görülen yalan haberlere itibar etmeyiniz."