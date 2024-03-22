Özgür Özel: Partiyi bölen kimseyi kapıdan içeriye sokmam

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir dizi program yapmak için geldiği İzmir'de programlarını sürdürmeye devam ediyor. İlk olarak Şehit Yakınları ve Gaziler Buluşması gerçekleştiren daha sonra da Ege İhracat Birlikleri'ni ziyaret eden Özel, daha sonra da Havagazı Fabrikası Kültür Merkezinde düzenlenen Romanlar Buluşması etkinliğine katıldı. Buradaki programlarını bitiren ve Buca'ya geçen CHP Genel Başkanı, vatandaşlarla bir araya geldi. Buca Belediye Başkanı Adayı Görkem Duman ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay için oy isteyen Özel, "Büyükşehir Belediye Başkanımız şimdi Kiraz'da bir iftar programına gitti. Ben onun hem selamlarını size getirdim hem de Cemil Tugay için Görkem kardeşime oy veren herkesten bir oy istiyorum" dedi.

"Bu parti Atatürk'ten emanet"

Partinin bayrağının, adının, logosunun, Buca'daki adayının belli olduğunu ifade ederek Buca'da aday gösterilmeyen ve CHP'den istifa edip İYİ Parti'den aday olan Suat Nezir'e yüklenen Özel, "Birileri aday adayı olacak. Sonra parti bir aday belirleyecek. 'Küstüm oynamıyorum' diyecek. Atatürk'ün partisini bırakıp başka partiye gidecek. Ondan sonra ben de CHP'liyim. Gerekirse geri dönerim. Senin yaptığın o macerada AK Parti tehlikesi kapıdayken sanki Sosyal Demokrat Partiler ile yarışıyoruz. AK Parti tehlikesi varken partinin gidip oylarını bölen ondan sonra 'kazanırsam dönerim'. Onlar eskidendi. Atatürk'ün partisini bırakan, karşısına geçen yarışan ve AK Parti'ye seçim kazandırmak için umut olan, partiyi bölen, partiyi yoran kimseyi bir daha bu partinin kapısından içeri sokmam. Partinin adı belli, kurucusu belli, bayrağı belli, genel başkanı belli, aha da adayı belli. Görkem Duman kardeşim. Bunu özellikle ifade edeyim. Cumhuriyet Halk Partisi kimliği, aday olunana kadar cepte duracak, aday olunmayınca çekmeceye atılacak. Daha sonra tekrar alınacak bir kimlik değildir. Atatürk'ten emanettir, bırakanla işimiz olmaz. Bir yandan elbette kentin kazanımlarını, Cumhuriyet'in kazanımlarını muhafaza edeceğiz. Bir yandan belediyecilikle ilgili mevcut belediye başkanımızın hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu hizmetleri arttırarak devam edeceğiz" dedi.