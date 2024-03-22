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Bakan Yerlikaya: Adana'da 10 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen huzur ve güvenlik toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Organize suç örgütlerine yönelik 44 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 10 organize suç örgütü çökertildi, 318 şahıs gözaltına alındı" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 22:03, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 22:22
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Bakan Yerlikaya: Adana'da 10 organize suç örgütü çökertildi

Bakan Yerlikaya, Adana Valiliğinde gerçekleştirilen huzur ve güvenlik toplantısının ardından sosyal medyadan yazılı bir açıklama yaptı. Yerlikaya, Adana genelinde 1-15 Mart tarihleri arasında organize suç örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, "44 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucu 10 organize suç örgütü çökertildi. 318 şahıs gözaltına alındı. Bunların 154'ü tutuklandı. 61'i hakkında adli kontrol kararı verildi" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında uyuşturucu satıcılarına ve diğer suç işleyen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarla ilgili, "Aynı dönemde uyuşturucu satıcılarına yönelik, bin 646 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda; 9 bin 343 şahıs gözaltına alındı. Bunların 984'ü tutuklandı. 565'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aynı tarihler arasında Adana'da gerçekleştirilen operasyonlarda 4 bin 894 ruhsatsız silah ele geçirildi. 5526 şahıs yakalandı. Yine aynı dönemde Adana'da suç işleyen 4 bin 559 şahıs yakalandı. Bu şahısların 784'ü hırsızlık, 188'i gasp, 180'i dolandırıcılık, 86'sı kasten öldürme, 61'i cinsel suçlar ve 3 bin 260'ı diğer suçlardan yakalandı. Kim olursa olsun, kendini hukukun üstünde gören, kamu düzenimizi bozmaya çalışan tüm yapılanmaların kökünü kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

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