Bakan Fidan, Lavrov'a Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi

Fidan, Lavrov'a Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net