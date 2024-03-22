Bakan Fidan, Lavrov'a Moskova'daki terör saldırısı nedeniyle başsağlığı diledi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşerek Moskova'daki terör saldırısı sebebiyle başsağlığı diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2024 23:19, Son Güncelleme : 22 Mart 2024 23:20
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü.
Fidan, Lavrov'a Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısını kınadığını belirterek, Rus halkı ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türk halkının başsağlığı dileklerini iletti.