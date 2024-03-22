Anne kedinin kuyruğunu kestiler, yavrularını öldürdüler

Olay, dün sabah saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Ulupınar Sokak'ta bulunan bir sitede meydana geldi. Sokak kedisi kısa süre önce bir sitenin apartman girişinde 6 adet yavru dünyaya getirdi. Yavruları fark eden apartman sakinleri, kullanılmayan bebek arabasını kedilere yuva yaptılar.

Dün sabah saatlerinde ise apartmanda vahşet yaşandı. Dairesinden çıkan vatandaşlar, apartman girişi ve üst katlarda 6 yavrunun boynu kesilerek öldürüldüğünü, anne kedinin ise kuyruğunun kesilmiş olduğunu görünce şok oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, vahşeti gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.