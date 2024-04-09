1982 girişli, 2000 yılında itfaiye amiri olan yıpranma payından nasıl yararlanır?

Soru : Merhabalar, Ben 21.05.1960 doğumlu işe girişte ortaokul mezunu 22.08.2001 tarihinde lise mezunuyum. Belediyede 01.11.1982 tarihinde şoför olarak ise başladım.

01.11.1983-31.12.1999 yılları arası memur olarak çalıştım. 01.01.2000 yılından itibaren itfaiye amiri olarak görev yapmaktayım. 07.07.1980-06.03.1982 tarihlerinde 600 günlük askerlik borçlanmam var.

Soru 1. Toplam fiili hizmet sürem nedir.

Soru 2. Toplam fiili hizmet zammı sürem nedir.

Soru 3. 30.05.2024 tarihinde emekli olursam toplam alacağım emekli ikramiyesi ve bağlanacak emekli maaşı ne kadar olacaktır.

Soru 4. Fiili hizmet zammının emekli ikramiyesine eklenmesi için bir işlem yapmam gerekiyor mu.

Bu soruların cevaplarını çok merak ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim.



Detaylar/Değerlendirmeler:



Ziyaretçimizin sorusu ile birlikte Devlet memurlarının genelde öğrenmek istedikleri konulardan birisi olan fiili hizmet süresi zammı veya genelde kullanılan ifadesi ile yıpranma payı nedir, nasıl kazanılır, emeklilik hizmet, emeklilik yaş hesaplamasında nasıl değerlendirilir, intibak, ikramiye, yıllık izin, hizmet bütünleşme vb. Durumları nasıl olur? Konularını değerlendirmekteyiz.

Fiili hizmet süresi zammı/Yıpranma payı:

Bugün için, memurlardan hangi meslek gruplarının, hangi görevlerde bulunanların yıpranma payından faydalanacakları 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiştir.

Fiili hizmet süresi zammı bazı mesleklerde sadece görev ünvanına verilmektedir (polis, asker, milletvekili gibi). Bazı görevlerde ise hem işyeri hem de yapılan işlere bağlı tutulmuştur, yani fiilen yapılması gerekmektedir. Harp Okulu, Astsubay sınıf okulu vb. gibi okul süreleri yıpranma payını kazandırmamaktadır.

Hangi görevlere/mesleklere yıpranma payı verilmektedir:

Bugün için, hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanuna tabi olanlar için fiili hizmet süresi zammı tablosu 5510 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde yer almış durumdadır.



Yıpranma payının emeklilik hizmet süresine katkısı:

Yıpranma payları memurun emekli olabileceği 20 ve 25 hizmet yıllarını tamamlamaya katkı sağlar. Yani 20 yıl hizmeti olan memur her yılı 3 ay olmak üzere 60 ay da fiili hizmet süresi zammı aldığında toplam hizmet süresi 25 yıl olur ve emeklilik hizmet süresini kazanmış olur.

Yıpranma payının emeklilik yaş grubuna katkısı:

5434 e tabi olanlar;

1- 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri bulunanlar için 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu Geçici Madde 205 hükmü uygulandığından, bu kapsamda olanlar için EYT kapsamında yaş şartı aranmadığından sadece kazanmış oldukları yıpranma paylarının 5 ila 8 yıl süresinin tamamı hizmet sürelerine eklenmektedir.

2- 8 Eylül 1999 tarihinden önce görevleri olmayan, bu tarihten sonra çalışmaya başlamış olanlar için 5434 sayılı Kanun Madde 39 hükmü uygulandığından, bunlar için emeklilik yaş gruplarından ne kadar fiili hizmet süresi zamları olursa olsun, yaş gruplarından kısıtlı olarak indirilmektedir. Azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır. Yani, memurun 3 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 1,5 yılı, 5 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 2,5 yılı, 6 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise 3 yılı, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı var ise yine azami 3 yıl olacağından 3 yılı yaş gruplarından indirim yapılmaktadır. Kısmen emeklilik yaş gruplarını daha erken bir zamanda doldurmalarını sağlar ve kısmen avantaj getirir. Yani, 8 yıl fiili hizmet süresi zammı olsa da bu sürenin 3 yılı yaş gruplarından düşürülür. Kadınlar için 58 olan yaş grubu 55 e, erkekler için 60 olan yaş grubu da 57 e indirilir.

Ancak, toplamda fiili hizmet süresi ne kadar ise tamamı hizmet olarak sayılır.

5510 a tabi olanlar;

2008 yılı Ekim ayı başından sonra ilk defa memur olanlar ile ilk defa fiili hizmet süresi zammına müstehak olanlar için yararlanma şartları biraz daha farklıdır. 5510 sayılı Kanun Madde 40 şartları dikkate alındığından, emeklilik yaşından düşülebilmesi için fiili hizmet süresi zammına müstehak görevlerde en az meslek grubuna göre 8 veya 10 yıl çalışmaları gerekiyor. Yaş gruplarından da azami 3 yılı geçmemek üzere yarısı yaş gruplarından indiriliyor. Ancak indirilme işleminde aranılan bu süreler tamamlanmasa da hizmet sürelerine eklenmektedir. Hizmet sürelerine eklenmesinde de en fazla 5 ila 8 yıl olmaktadır.

Yıpranma payının emekli ikramiyesine etkisi:

Yıpranma payı, hizmetlerle bütünleştiğinden, yani çalışılmış bir hizmete gibi görüldüğünden hizmet süresini artırmakta, dolayısıyla da emekli ikramiyesi ödenecek hizmet süresini çoğaltmaktadır. Fiili hizmet süresi zammına ait süreler de emeklilik yaş ve emeklilik hizmet hesabı açısından normal hizmet süresi sayıldığından, emekli ikramiyesi ödenecek süreye dahil edilir, emekli ikramiyesi ödenir. Memurlar için avantajlı bir durumdur.



Fiili hizmet süresi zammı konularında yaptığımız bilgiler genel bilgilerdir. Sonuç bağlamında sizin durumunuzla ilgili sorularınıza karşılık değerlendirmelerimiz şöyle olacaktır;

1982 yılında çalışmaya başlamanız nedeniyle EYT kapsamında olmaktasınız.

Soru 1. Toplam fiili hizmet sürem nedir.

Cevap 1- 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle yaptığımız hizmet hesabına göre 41 yıl 5 ay 14 gün fiili olarak memurluk hizmetlerinizin toplamı olmaktadır. Ayrıca, 1 yıl 8 ay askerlik borçlanmanız bulunmaktadır.

Soru 2. Toplam fiili hizmet zammı sürem nedir.

Cevap 2- 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle toplam fiili hizmet süresi zammınızı 1 yıl 27 gün olarak hesaplamaktayız. (Bu sürenin, yani fiili hizmet süresi zammından yararlanıp yararlanmadığınızı ve süresini Kurumunuzdan öğrenmenizi tavsiye etmekteyiz)

Soru 3. 30.05.2024 tarihinde emekli olursam toplam alacağım emekli ikramiyesi ve bağlanacak emekli maaşı ne kadar olacaktır.

Cevap 3- Tahsilinize göre 4 üncü derecenin 9 uncu kademesi intibakınız olur, 1250 de ek göstergeniz olur. Bu durumunuza göre Kurumunuz kayıtlarından da teyit edilmek şartıyla 1 yıl 27 günlük fiili hizmet süresi zammınız, askerlik borçlanmanız ve memurluk hizmetlerinizin tamamının toplamı 44 yıl 2 ay 11 gün olmaktadır.

Emekli ikramiyeniz 44 tam hizmet yılınızdan hesaplanır, emekli aylığınız da 44 yıl 2 ay 11 günden hesaplanır.

30/5/2024 tarihi itibariyle (bu tarihin sizin yaş haddi tarihiniz olduğunu anlamaktayız)

Emekli ikramiye tutarınız 799.862 TL.

Emekli aylık tutarınız 18.949 TL.

Olur.

Soru 4- Fiili hizmet zammının emekli ikramiyesine eklenmesi için bir işlem yapmam gerekiyor mu .

Cevap 4- Fiili hizmet süresi zammı fiili hizmet gibi değerlendirildiğinden emeklilik aşamalarında hem aylık hem de ikramiye hesabına doğrudan katılır. Bu konuda kişilerin yapacağı bir işlemin olmayacağını, görevleri esnasında Kurumlar ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında yapılan bir işlem olduğunu değerlendirmekteyiz.

Ayrıca bilgi:

Şayet 30/5/2024 tarihiniz sizin yaş haddi tarihiniz ise 15 Haziran 2024 tarihinde emekli aylığınız bağlanır, ikramiyeniz ödenir. Daha sonra 1 Temmuz 2024 tarihinde artacak olan memur maaş katsayısı oranında da ayrıca ikramiye farkının SGK tarafından ödenmesi gerektiğini de söyleyebiliriz.

Değerlendirmelerimiz bu şekildedir. Yine de hem SGK hem de Kurumunuzdan bilgi almanızı da tavsiye edebiliriz. Ayrıca, aylık ve ikramiye hesabı için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/

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