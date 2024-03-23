23 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda düzenlenecek 66. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Geleneksel İftarı'na katılacak.

(İstanbul/19.26)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Denizli'de 29 Ekim Bulvarı'nda halkla buluşacak.

(Manisa/13.00/Denizli/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Safranbolu'da esnaf ziyaretinde bulunacak, Yenice'de halkla buluşacak, Kozcağız'da iftar programına katılacak.

(Karabük/14.00/17.00/Bartın/19.13)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı vatandaşlarla Garden Kaola serasında çiçek ekimi yapacak, Taş Köprü Seçim Manifestosu Açıklaması ve Kadın Buluşması'na katılacak, Yüreğir'de mahalle iftarına iştirak edecek.

(Adana/13.15/15.00/18.30)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Çarşıbaşı'nı ziyaret edecek, Yomra'da mitinge, Ortahisar'da Sektör Temsilcileri ile Buluşma Programı'na katılacak, hemşehri derneklerinin temsilcileriyle iftarda bir araya gelecek.

(Trabzon/12.00-18.15)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, öğle namazını Fatma Fitnat Camisi'nde kılacak, cemaatle hasbihal edecek, Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunacak, şehir hastanesi inşaatında inceleme yapacak, Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nde hasta ziyareti gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.30-16.30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kütahya ve Afyonkarahisar'da esnaf ziyaretlerinde bulunacak, iftar programına katılacak.

(Kütahya/14.00/Afyonkarahisar/16.15/19.19)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ceyhan'da süneyle mücadele programına, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde tohum dağıtım töreni ile tarım sektör toplantısına katılacak, Yüreğir'de iftar programında çiftçilerle buluşacak.

(Adana/13.00-18.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda sivillere yönelik terör saldırısının ardından gelişmeler izleniyor.

(Moskova)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Midyat Belediyesince yapımı tamamlanan noktaları ziyaret ederek basın açıklaması yapacak, Mardin Turizm Toplantısı'na katılacak.

(Mardin/13.00/15.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret edecek, amatör spor kulüpleri ve genç sporcularla buluşacak, gençlerle buluşma etkinliği ile Köyceğiz halk buluşmasında yer alacak, Marmaris Beldibi Spor Salonu, Gençlik Merkezi, Tenis Kortu ve Yelken Tesisi proje alanlarını inceleyecek, spor alanı ve stantlara ziyaret gerçekleştirecek, gençlerle sahilde buluşma etkinliğine katılacak.

(Muğla/09.45-20.30)

2- TFF 2. Lig'de 32. hafta, Beyaz Grup'ta oynanacak 5 maçla başlayacak.

3- TFF 3. Lig gruplarında 25. hafta, oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.

4- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasına Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji-Çağdaş Bodrumspor ve Beşiktaş Emlakjet-Pınar Karşıyaka maçlarıyla devam edilecek.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

5- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçları oynanacak; OGM Ormanspor-ÇBK Mersin, Fenerbahçe Alagöz Holding-BOTAŞ, Beşiktaş BOA-Nesibe Aydın ve Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-Galatasaray Çağdaş Faktoring müsabakaları yapılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/15.00/15.00/Kocaeli/17.30)

6- AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar Dörtlü Final organizasyonu, Ankara Spor Salonu'nda yarı final maçlarıyla başlayacak; Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları ve VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları oynanacak.

(Ankara/15.00/18.00)

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 26. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak; Ziraat Bankkart-Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Arkas Spor-Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Develi Belediyespor ve Fenerbahçe Parolapara-Halkbank müsabakaları yapılacak.

(Ankara/Bursa/İzmir/Ordu/14.00/İstanbul/17.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 18. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor, Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor, Bahçelievler Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor ve Konya Büyükşehir Belediyespor-Spor Toto maçlarıyla tamamlanacak.

(Trabzon/Sakarya/13.00/İstanbul/16.00/Konya/17.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 20. haftası, İzmir Büyükşehir Belediyespor-Kastamonu Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/16.30)

10- Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonunun ev sahipliğinde düzenlenen 2. Down Sendromlular Spor Oyunları'na (Trisome Games) devam edilecek.

(Antalya)

11- Formula 1'de sezonun 3. yarışı Avustralya Grand Prix'sinin sıralama turları koşulacak.

(Phillip Island/08.00)