AK Parti'nin büyük Ankara mitingi bugün yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimi öncesi büyük mitinglerinden birini bugün Ankara'da gerçekleştirecek. Başkent Millet Bahçesi'ndeki miting öncesi hazırlıklar tamamlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2024 07:30, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 07:15
Dev platform kuruldu. Led ekranlar, güçlü ses sistemleri ve pankartlar yerleştirildi...
Ankara AK Parti'nin büyük mitingi için hazır.
Miting saat 13.30'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajlarında Türkiye Yüzyılında "Gerçek Belediyecilik" vurgusu yapacak.
Miting için Ankara'ya bağlı 25 ilçeden çok sayıda katılım bekleniyor.