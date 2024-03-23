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Emekliyi promosyon heyecanı sardı

Emekliler, daha önce üç yıllık süre taahhüdünde bulunmuş olsa bile, cayma bedelini ödeyerek, bu süre dolmadan daha fazla avantajı sunan farklı bir bankaya maaşını taşıyabilir

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 23 Mart 2024 07:50, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 08:04
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Emekliyi promosyon heyecanı sardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Emekliler Yılı' kapsamında, emekli aylığı promosyon güncellemesi olacağı müjdesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da sürecin pazartesi günü başlayacağını açıklaması milyonlarca emekliyi heyecanlandırırken, özel bankalar da müşteri kaybetmemek için harekete geçti.

28 MART'TA HESAPLARDA

Kamu bankalarına gidişi önlemek isteyen özel bankalar, hem promosyon miktarını artırmayı hem de uygun şartlarda kredi gibi vaatlerle müşterilerini çekmeyi amaçlıyor. SGK ile protokollerini yenilemek için de temas trafiği içinde. Bazı bankalar şimdiden iktidarın kamu bankaları için açıkladığı 8-12 bin TL arası güncelleme rakamlarının üzerine çıkmaya başladı.

Kamu bankaları promosyon başvurularını almaya pazartesi günü başlayacak. Başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonları 28 Mart itibarıyla hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Özel bankalar da kendi müşterileriyle protokol yenileyebilecek. İşte promosyon güncellemesine ilişkin merak edilenler...

Emekli maaşı promosyonu nedir? Promosyon almak için şart var mı?

Banka promosyonu emekli aylığı alan herkese tanına ek prim uygulamasıdır. Promosyon sistemine katılmak için üç yıllık taahhüt süresi dolanlar ya da emekli maaşını yeni alacaklar promosyon başvurusu yapabiliyor. Promosyondan yararlanmak isteyenler hesaplarının bulunduğu bankaya giderek sözleşme imzalamak zorunda.

Güncelleme sürecinde maaşı taşımak zorunda mıyım?

Emeklilerin anlaşma yaptığı bankalar, hükümetin açıkladığı promosyon güncellemesine katılmış ve tercih edilebilir bir promosyon miktarı belirlemişse aynı bankada kalınabilir. Güncellemede sunulan fırsatları uygun bulmayan emekliler, diğer bankalara maaşlarını taşıyabilirler.

Promosyon miktarı artırılabilir mi?

Kamu ve özel bankalar düzenledikleri kampanyalarla emekliler için avantaj yaratan fırsatlar sunuyorlar. Emekli maaşına göre belirlenen promosyon miktarları, müşterilerin banka kampanya tekliflerini detaylı karşılaştırılarak en avantajlı seçenek tercih edilerek artırılabilir. Bankalar promosyon miktarının yanı sıra; ayrıca uygun şartlarla kredi çekme imkanı, emekli maaşı yatmadan birkaç gün önce faizsiz para çekme gibi avantajlı tekliflerde bulunabiliyor.

Maaş taşımada ne kadar cayma bedeli öderim?

Üç yıl dolmadan emekli maaşının taşınmak istenmesi durumunda cayma bedeli ödemesi gündeme gelir. Bankalar, verdikleri promosyon tutarlarına göre belirlenen cayma bedelini emekliden alarak protokolü fesh ederler. Ne kadar promosyon alınıyorsa ödenmesi gereken cayma bedeli de ona göre belirlenir. Örneğin, üç yıl için 6 bin TL promosyon alan bir emekli, 1 yıl sistemde kaldıktan sonra geriye kalan iki yıllık taahhüt süresinden kaynaklanan cayma bedeli olarak bankaya 4 bin TL geri ödemek zorunda. Bankalar, emekli maaşı promosyonu bozulduğu için vatandaşa ödediği tüm promosyon miktarını talep edemez.

Kamu bankaları güncellemesine özel bankalar da katılacak mı?

Bankalar promosyon yarışında müşteri kaybetmemek için cazip faiz oranları, ödeme kolaylıkları, emekli kredisi gibi çeşitli avantajlar sunuyor. Müşterilerinin kamu bankalarına kaymasını önlemek isteyen özel bankalar, hem promosyon miktarını artırarak hem de uygun şartlarda kredi gibi vaatlerle protokollerini yenilemek için ilgili devlet kurumlarıyla temas trafiği içinde. Bazı bankalar, iktidarın kamu bankaları için açıkladığı 8-12 bin TL arası güncelleme rakamlarının üzerine çıkma kararı aldı.

Emekli maaşı başka bankaya taşınabilir mi?

Emekliler, daha önce üç yıllık süre taahhüdünde bulunmuş olsa bile, bu süre dolmadan daha fazla avantajı sunan farklı bir bankaya maaşını taşıyabilir. Ancak daha önce imzalanan protokoldeki şartlara dikkat edilmeli. Bu durumda emekli önceden imzaladığı protokoldeki avantajları kaybederken, yeni banka ile üç yıllık bir taahhüt imzalama zorunluluğu ve otomatik ödeme talimatı gibi koşulların kabul edilmesi talebi gelebilir. Bunun için her bankanın önerisi dikkatlice incelenmeli.

Maaşımı nasıl taşıyabilirim?

Emekli maaşını üç yıl dolmadan taşımak isteyen vatandaşlar öncelikle kendilerine en uygun avantajlı bankayı tercih etmeli. Uygun banka seçildikten sonra e-Devlet üzerinden maaş taşıma işlemi başlatılabilir. E-Devlet'te giriş yapıp kurumlar listesinden SGK seçilir. Emekli Sandığı, 4A, 4B ve Bağ-Kur gibi hangi kurumdan maaş alınıyorsa o seçenek tıklanır. "Banka ve Adres Değişikliği" sayfasına girilerek, sıralanan bankalardan hangisi tercih edilmişse o işaretlenir. İşlem kaydedilir ve maaş taşıma süreci tamamlanmış olur. Sistem talebi SGK'ya iletir. Gerekli onaylardan sonra sonuç birkaç gün içinde yine e-Devlet'teki "Emekli Aylık Bilgisi" bölümünden öğrenilebilir. Taşıma işlemi ayrıca banka şubelerinden de gerçekleştirilebilir. Bunun için sadece nüfus cüzdanınızı yanınızda bulundurmanız yeterli.

Bankalar neden promosyon vermek için telaş içinde kampanya düzenliyor?

Çünkü bankalar, emekliler hangi kurumdan maaş alacaksa, o kurum ödemeyi banka hesabına iki üç gün önce gerçekleştiriyor. Bankalar repo, tahviller ve diğer kazanç getirici işlemlerle bu kısa süre içinde ciddi faiz geliri elde ediyor. Bankalar bu kazanç kapısını daha da büyütmek için cazip kampanyalar düzenliyor. Son yıllarda maaşların yükselmesiyle birlikte bankaların verdiği promosyon miktarları da önemli ölçüde arttı.

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