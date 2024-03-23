A Milli Takım, Macaristan'da mağlup
A Milli Takım hazırlık maçında Macaristan'a 1-0 yenildi. Macaristan'ın golünü penaltıdan Szoboszlai attı. Milli Takım'dan Can Uzun ilk kez forma giydi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Mart 2024 07:59, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 07:56
EURO 2024 (Avrupa Futbol Şampiyonası) hazırlıkları kapsamında Türkiye, Macaristan'a konuk oldu.
Puskas Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı. Macaristan'ın golünü 48. dakikada penaltıdan Szoboszlai attı.
Macaristan'ın yenilmezlik serisi 12 maça çıktı.