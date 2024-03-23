Ortak akılla daha fazla üretim, daha fazla ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye ekonomisinde aşağı inişlerde sona gelindiğini söyleyerek, "Önümüz aydınlık. İnşallah yeni rekorlara imza atacağız" dedi.

Laleli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (LASİAD) tarafından düzenlenen iftar programında konuşan Gültepe, ekonomide her zaman iniş-çıkışların olduğunu, yerel seçimlerden sonra uzun bir seçimsiz dönemle Türkiye'nin aşağı inişlerde sona geldiğini belirtti.

Sektörel derneklerle birlikte takım çalışmasıyla 'güzel işler' yaptıklarını anlatan Gültepe, "2028 yılında 375 milyar dolar ihracat hedefine ulaşma konusunda hiçbir endişemiz yok. Yeter ki ortak akılla, istişare ederek, üreterek birlikte hareket edelim. Bunları sağlarsak sektörlerimize çok daha fazla enerji, çok daha fazla üretici, çok daha fazla istihdam, çok daha fazla ihracat gelir" diye konuştu. Olmadığımız pazarlara odaklanıyoruz TİM ve İHKİB olarak 2023 yılında ticari heyetler ve yurtdışı fuarlara katılım olarak rekor kırdıklarını dile getiren Gültepe, "Sadece hazır giyim değil tüm sektörlerde ticaret heyetlerimizi artırarak, özellikle gitmediğimiz, ulaşmadığımız pazarlara odaklandık. Bu yıl Amerika kıtası başta olmak üzere, Afrika, Rusya, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan bölgelerini daha da geliştirmek için çalışacağız. Yapmış olduğumuz ihracat fuarlarıyla ihracatçımızı dünya ile buluşturmaya, yeni pazarlara açmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Mustafa Gültepe'nin hedeflere ulaşmada özellikle üzerine bastığı konu ise işbirliği ve birlikte hareket etmek oldu. Öte yandan iftar programında bir konuşma yapan LASİAD Başkanı Giyaseddin Eyüpkoca, Ukrayna-Rusya savaşının 'yolcu beraberi satışı' vurduğunu belirtti.

Rusya savaşından sonra Laleli esnafının İsrail'in Filistin'e saldırmasından da olumsuz etkilendiğini dile getiren Eyüpkoca, İsrail'in saldırısının Ortadoğu pazarında bir tedirginlik ve bilinmezlik yarattığını anlattı.

Bu nedenle de harcamaların kısıldığını kaydeden Eyüpkoca, "İsrail'in de sağa-sola saldırıyor olması, Körfez ülkelerinde tedirginliğe yol açıyor. Bölgede kaygı ve endişelerin hepsi devam ediyor. Rusya Savaşı'nın etkisi ile de Polonya, Romanya ve Moldova pazarı olumsuz etkileniyor. Bütün bunların etkisiyle ticarette gözle görülür ve hissedilebilir bir kriz söz konusu. Bizim sektörümüz krizlerden ilk etkilenen ve en son toparlanan sektör" dedi. Eyüpkoca, LASİAD olarak Adıyaman'da bir okul yaptırdıklarını ve 2 ay sonra okulun açılacağı müjdesini de verdi.

İmalat ihracat iklimi endeksi yükselişe geçti

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, Ocak ayında 50,6 iken, Şubat'ta 51,1'e yükselerek son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı. İhracat İklim endeksi 2023'ün ikinci yarısında denge seviyesi 50'nin altındaydı. Söz konusu artışta ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa pazarında izlenen toparlanma etkili oldu. Fakat Almanya ve Fransa belirgin bir şekilde daralmaya devam etti.

İhracat birim değer endeksi %3,3 düştü

İhracat birim değer endeksi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3, ithalat birim değer endeksi ise yüzde 9,3 azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi ocakta ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,9, yakıtlarda yüzde 13,9 imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,9 geriledi.