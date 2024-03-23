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Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Mart 2024 09:00, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 09:01
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Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz açıklarında meydana gelen deprem saat 07.56'da kaydedildi.

Deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesine 166 km kilometre uzaklıkta meydana geldi.

Sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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