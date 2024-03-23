Turizmde üçlü bayram

Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent'in haberine göre Turizm sektörüne bayram erken geldi. 20 Mart'ta başlayan Nevruz, 31 Mart'ta başlayacak Paskalya ve 11 Nisan'daki Ramazan Bayramı nedeniyle yoğun talep alan turizmciler, sezonu erken açtı.

BİR AY ÖNE ÇEKİLDİ

Nevruz Bayramı nedeniyle İran, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nden gelen turistleri ağırlayan Antalya otelleri, sezonu bir ay önce çekerek 15 Mart'tan itibaren kapılarını açmaya başladı. Oteller, Nevruz'un ardından başlayacak Paskalya tatili için Avrupa'dan, 10 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı için de yerli turist çekecek. Antalya'daki otellerin yüzde 70'inin açıldığını anlatan turizmciler, yoğun talebin etkisiyle Bodrum, Çeşme, Marmaris bölgelerindeki otellerin de sezonu bir ay öne çekerek nisan başında kapılarını açmaya başlayacağını belirtiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Ankara'da iftar programında yaptığı açıklamada bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını duyurdu.

% 90'I DOLACAK

Bu açıklamanın sektöre doping etkisi yaptığını anlatan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Seçim dönemi bizim için bir belirsizlik yaşanıyor. Cumhurbaşkanımızın böyle bir dönemde tatilin uzatıldığını açıklaması çok kıymetli. Sezona güzel bir başlangıç yaptık" diye konuştu. Nevruz Bayramı nedeniyle İran, Azerbaycan ve Türk Cumhuriyetleri'nden güçlü bir rezervasyon akışı olduğunu anlatan Kavaloğlu, "Otellerimiz sezonu bir ay öne çekti. 15 Mart gibi bir çok otelimiz kapılarını açtı. Ay sonunda Paskalya geliyor. Avrupa'dan ciddi bir rezervasyon akışı var. Ramazan Bayramı'nda otellerin yüzde 90'ı dolacak" dedi.

ORTALAMA 3 GECE 4 GÜN

Mandarın Oriental Bodrum Genel Müdürü Tunç Batum, Paskalya ve Ramazan Bayramı'nın etkisiyle bölgede sezon hazırlıklarının öne çekildiğini söyledi. "Bayramda Bodrum'daki otellerin yüzde 50'si kapılarını açmış olacak" diyen Batum, Paskalya dönemi için Avrupa ve Rusya'dan ciddi bir rezervasyon akışı olduğunu aktararak, "Ramazan Bayramı için de yerli turistten güçlü bir rezervasyon akışı var. Sezona güzel başladık" dedi. Bayram dönemi için yerli turistin ortalama 3 gece 4 günlük rezervasyon yaptırdığını anlatan Batum, "Bodrum'da fiyatlar kişi başı 3 bin 500 TL'den başlıyor" ifadelerini kullandı.

ÇİNLİLER ATAĞA GEÇTİ

TURİZMDE de yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, ilk iki ayda gelen turist sayısı 2023'e göre yüzde 12 artışla 4 milyon 341 bin 606 oldu. Şubatta ise Türkiye'yi 2 milyon 294 bin 579 yabancı ziyaret etti. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 22.68 oldu. Avrupa ülkelerinden gelen talep 2023'e göre artış trendini sürdürdü. İki ayda Almanya'dan gelen turist sayısı yüzde 14.80, İtalya'dan yüzde 30.46, İngiltere'den yüzde 27.92 artarken, tüm Avrupa'dan gelen turist sayısı yüzde 20 yükseldi. Aynı dönemde Çin'den gelen turist sayısı geçen yıla göre yüzde 171, Japon turist sayısı da yüzde 90 artış gösterdi. Türkiye'nin ana pazarları arasında yer alan Rusya'dan gelen turist sayısı ise iki aylık dönemde yüzde 14.55 geriledi.

BAYRAMDA GECELİK FİYAT 10 BİN TL

NEREDEKAL.com CEO'su Gökhan Sivrikaya, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından aramaların hızlandığını belirterek, şunları anlattı: "2023 ile kıyasladığımızda aramalarda yüzde 35'lik bir artış var. Antalya, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Kapadokya mart ayı başından beri en çok aranan yerler... Mart erken rezervasyonun da son dönemi. Şu anda tatil için rezervasyon yaptıran tek çocuklu bir aile konaklama türü ve lokasyonuna göre değişkenlik göstererek yaklaşık 4-5 bin TL gecelik konaklama bedeli ödüyor. Denize yakınlığına göre bir üst segmentte fiyat 25 bin TL'ye çıkıyor. Bayramda gecelik fiyat 10 bin ila 40 bin TL arasında."

YURTDIŞI TATİLİNE TALEP ARTTI

JOLLY Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Burçin Baysak, 9 günlük tatilin açıklanmasıyla birlikte rezervasyon trafiğini hızlandığını söyledi. Baysak, "Ege ve Akdeniz'de sanatçı programlı tesisler ile ekonomik ve iki çocuk ücretsiz avantajlı oteller öne çıkıyor. Yakın bölgelerde Sapanca, Abant, Ayvalık, Çeşme gibi lokasyonlar da talep görüyor. Yurtdışında da Mısır, Balkanlar, İtalya, İspanya, Uzakdoğu ön planda" dedi.