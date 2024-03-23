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Lösemili İkra'nın annesi: Kızımın kanınıza ihtiyacı var

Antalya'da 2 aylıkken Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) teşhisi koyulan ve annesinden yarı uyumlu ilik nakledilen İkra Öner'in (2) vücudu, nakli reddetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren kızının her gün granülosit kana ihtiyacı olduğunu söyleyen Büşra Öner, "A pozitif granülosit kan arıyorum. Kızımın sizin kanınıza ihtiyacı var" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 23 Mart 2024 10:08, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 10:09
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Lösemili İkra'nın annesi: Kızımın kanınıza ihtiyacı var

Korkuteli ilçesinde yaşayan Mutlu ve Büşra Öner çiftinin Ocak 2022'de doğan kızları İkra, 2 aylıkken rahatsızlanınca Korkuteli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. İkra Öner, kan değerlerinde anormallik tespit edilmesi üzerine Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne yönlendirildi. AÜ Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü'nde İkra'ya, ALL teşhisi koyuldu. 9 ay kemoterapi gören minik İkra'nın durumu ağırlaşınca annesi Büşra Öner'den yarı uyumlu ilik nakli yapıldı. Vücudu nakli reddeden İkra, yoğun bakımda tedaviye alındı. AÜ Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören İkra'nın kan değerlerinin düzelebilmesi için her gün granülosite (beyaz kan hücresi) ihtiyacı olduğu öğrenildi.

VÜCUDU İLİK NAKLİNİ KABUL ETMEDİ

Gözü yaşlı anne Büşra Öner, İkra'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Öner, "İkra'nın hiçbir rahatsızlığı yoktu. 2 aylıkken huysuzluk nedeniyle hastaneye acile götürdüm. Doktorumuz kanını aldı. Kanında enfeksiyon vardı. Acilen Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne geldik. Lösemi teşhisi koyulunca İkra yoğun bakıma alındı. 4 günlük yoğun bakım sürecinden sonra servise geçtik. Sonrasında kemoterapilere devam edildi. Kemoterapiye yanıt vermedi. Sonra nakil oldu. İlik nakli bağışçısı benim. Maalesef iliğimiz tutmadı tekrar kemoterapi almaya devam ettik. Şu an İkra'nın durumu çok ağır. Bağışıklığı iyice düştü. İlik nakli sonrası, aldığı kemoterapilerle vücudu iyice güçsüzleşti ve kan üretememeye başladı" dedi.

GRANÜLOSİT KANA İHTİYAÇ VAR

Granülositin vücudu enfeksiyonlardan koruduğunu, bağışıklık sisteminin bir parçasını oluşturduğunu aktaran Büşra Öner, "Her gün granülosit kan ihtiyacımız var. Kişinin A pozitif kanı olması lazım. A pozitif olduktan sonra, 1 yıl içinde ameliyat, piercing, dövme, hacamat ve botoks yaptırmamış olması gerekiyor. Kronik rahatsızlığı olmaması gerekiyor. Eğer bunlar yoksa, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne Kan Bankası'nda form doldurması, küçük bir kan tüpü testi vermesi gerekiyor. Test sonucu olumluysa değerleri yükseltmek için bağışçı aşı oluyor. Hem İkra'ya hem kendisine güçlü bir kan açısından. Aşı olduktan 1 gün sonra aferezle granülosit kan alınıyor. Granülosit kan, İkra'nın vücudunda bağışıklığının yükseltilmesi amacıyla uygulanıyor. Çünkü maalesef İkra'nın bağışıklığı yok. Vücudu savaşmıyor" diye konuştu.

'BELKİ SİZİN KANINIZLA KIZIM HAYATA TUTUNACAK'

İkra için her gün uygun granülosit kana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Büşra Öner, "Kızımın ellerimden kaymasını istemiyorum. Kızım için 2 yıldır savaşıyorum. İliğimi de verdim ama maalesef yenemedik. Lütfen kızım için A pozitif granülosit kan arıyorum. Sudan çıkmış balık gibiyim. Lütfen İkra Öner adına Antalya ve Antalya yakınlarında Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde granülosit kan bağışında bulunur musunuz? Lösemi hastalarının kana çok ihtiyacı var. Bu hayatta maddiyat gibi şeyler önemli değil. Bizim için önemli olan kan. Eğer granülosit kan verilmezse kızımı kaybedeceğim. Kızımın sizin kanınıza ihtiyacı var. Belki sizin kanınızla benim kızım hayata tutunacak" dedi.

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