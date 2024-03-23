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Moskova'daki terör saldırısını kınadı: Erdoğan, Rusya'ya başsağlığı mesajını iletti

Rusya'nın başkenti Moskova'da gerçekleştirilen kanlı saldırının ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Bakan Fidan, Türkiye'nin saldırıyı kınadığını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk halkı adına Rusya'ya başsağlığı mesajını ilettiğini açıkladı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mart 2024 10:29, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 10:15
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Moskova'daki terör saldırısını kınadı: Erdoğan, Rusya'ya başsağlığı mesajını iletti

Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna gerçekleştirilen silahlı saldırı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Kamuflajlı saldırganlar tarafından rastgele açılan ateşte en az 40 kişi öldü, 100'den fazla kişinin yaralandı. Saldırı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'ya başsağlığı diledi. Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Moskova'daki terör saldırısını kınadıklarını açıkladı

ERDOĞAN BAŞ SAĞLIĞI DİLEDİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'la akşam saatlerinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan'ın, Moskova'daki terör saldırısını kınadığı, Rusya halkına ve hükümetine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve tüm Türk halkının başsağlığı dileklerini ilettiği öğrenildi.

KURTULMUŞ: "SİVİLLERİ HEDEF ALAN MENFUR SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUM"

TBMM Başkanı Kurtulmuş Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını kınadığını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurtulmuş, "Moskova'da masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, Rusya Hükümetine ve Rus Halkına taziyelerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

CEVDET YILMAZ: LANETLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısını lanetledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı terör saldırısını en güçlü şekilde lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun, kim yaparsa yapsın, masum insanları hedef alan terör bir insanlık suçudur. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TERÖR SALDIRISINI KINIYOR

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Moskova'daki bir konser salonuna bu akşam (22 Mart) düzenlenen saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya Hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

BAKAN TUNÇ: "SİVİLLERİ HEDEF ALAN SALDIRILAR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun sivilleri hedef alan saldırılar asla kabul edilemez. Tüm ülkeler, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan insanlık suçu terör olaylarına karşı ortak tavır almalı ve birlikte hareket etmelidir. Saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

ÇELİK: "RUS HALKININ ACISINI PAYLAŞIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Rus halkının acısını paylaşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

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