İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'daki terör saldırısına kınama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya'daki terör saldırısına kınama
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
Yargıtay'da 25 Mart'ta başkanlık seçimi yapılacak
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
MEB, öğretmen-veli randevularını dijital ortama taşıdı
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
İstanbul'da baraj doluluk oranları yüz güldürdü
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Yerel seçimlere bir hafta kaldı
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
Moskova'da terör saldırısı: 115 ölü, 100'den fazla yaralı
TFF, Süper Kupa'nın tarihini açıkladı
TFF, Süper Kupa'nın tarihini açıkladı
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Muğlada'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Emekliyi promosyon heyecanı sardı
Emekliyi promosyon heyecanı sardı
Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı
Denklikte 'sıralama' kriteri getirildi, kolay diploma devri kapandı
İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
İstanbul'da trafik kazasında polis memuru şehit oldu
'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı
'Ziraat Bankası'nda usulsüz altın alımı yapıldı' iddiası yalanlandı
MEB: 100 bin okulda yerli elektronik posta sistemi kullanılacak
MEB: 100 bin okulda yerli elektronik posta sistemi kullanılacak
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Bakan Koca: Randevu alıp gelmeyenlerle ilgili çalışma yaptık
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Dolar yeniden 32 TL'yi geçti
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Deprem konutlarında bayrakları atan çalışanlara soruşturma
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
Beli silahlı veliden teneffüste öğretmene darp
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
BDDK'dan taşıt kredileri ile ilgili yeni karar
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
RTÜK'ten radyo ve televizyonlara seçim uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Emeklilerin sıkıntılarını çözeceğiz
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Faizde 22 yılın en yüksek seviyesi görüldü
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Goldman: Enflasyonda sert düşüş bekliyoruz
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
591 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Yağışlar içme suyu barajlarında doluluk oranını artırdı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Tartıştığı sürücüye emniyet mensubuyum diyen kişi gözaltına alındı
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı

Yükseköğretim Kurulu, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı için 25-28 Mart tarihleri arasında ikinci geç başvuru hakkı tanıdı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 23 Mart 2024 11:37, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 11:27
Yazdır
YÖK'ten YKS'ye ikinci geç başvuru hakkı

Yükseköğretim Kurulu tarafından yayımlanan ve yurt dışındaki üniversitelere kayıt olmak isteyen Türk öğrencilere YKS'ye girme şartı getiren yönetmelik dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için sağlanan ikinci geç başvuru 25-28 Mart 2024 tarihleri arasında yapılabilecek.

Adaylar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabilecek.

Sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adayların, başvuru bilgileri aynen geçerli olacak. Bu nedenle sınava, 1-26 Şubat 2024 veya 5-7 Mart 2024 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan yeniden başvuru alınmayacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber