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AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emekliye yapılacak zamla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakanlıkların çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Akbaşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu konudaki talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Cumhurbaşkanımızı bugün ve yarınki mitinglerde dikkatli dinleyelim. Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız." dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 23 Mart 2024 12:41, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 12:42
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AK Parti'den emekliye seyyanen zam açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haber Global'de emeklilere yönelik düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Büyük Ankara mitingi öncesi soruları cevaplayan Akbaşoğlu, emekliye yapılacak seyyanen zamla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

Akbaşoğlu şunları söyledi:

"Dün Çankırı'da muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de büyük Ankara mitingindeyiz. Buradan da Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası önemli mesajlar verecek.

Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

"CUMHURBAŞKANIMIZI DİKKATLİ DİNLEYELİM"

Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları Bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar. Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim.

"TEMMUZ BAŞINDA MUTLAKA YAPACAĞIZ"

Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."

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