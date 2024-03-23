Alanya'da tamir etmek istediği seradan düşen kişi öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde tamir etmek için çıktığı seradan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2024 12:50, Son Güncelleme : 23 Mart 2024 12:51
Kestel Mahallesi'ndeki serayı tamir etmek için üzerine çıkan Eyüp Zavlak (60), dengesini kaybederek beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Zavlak, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.