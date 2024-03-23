Gaziantep'te tırla otomobil çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otomobilde bulunan Lütfiye Kökçin ve Suat Kökçin hayatını kaybetti, sürücü ve Münir Kökçin ağır yaralandı.

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